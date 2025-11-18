官方喊「別去日本」 日本電影也暫停在中國上映

路透報導，電影發行商也暫停在中國上映至少兩部日本電影。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「台灣有事」言論延燒，由於東京和北京之間的爭端不斷加深，繼中國喊「別去日本」後，路透報導，電影發行商也暫停在中國上映至少兩部日本電影。中國中央電視台稱，這是一個“審慎的決定”，考慮到了國內觀眾情緒的惡化。

報導指出，這次延期距離日本首相高市早苗關於台灣的言論引發中國強烈反應，並引發近年來這兩個東亞大國之間最嚴重的外交衝突僅兩週。

在北京呼籲民眾「不要去日本旅遊」後，包括觀光、零售業者全面受挫，現又進一步暫停電影上映。

根據央視報道，經與電影進口商和發行商核實，原定於未來幾週在中國上映的部分日本電影，包括動畫電影《蠟筆小新劇場版：超熱！炙熱春日部舞者》和漫畫改編電影《工作細胞》，將不會照計畫上映。

據央視週一晚間報道，動畫電影《鬼滅之刃：無限城》最初廣受好評，但在高市的言論之後，由於“中國觀眾的強烈不滿”，其票房表現有所下滑。

央視報道稱，電影進口商和發行商選擇順應市場反應，尊重觀眾情緒，延後即將上映的電影的上映。

