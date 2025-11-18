AI最大風險並非失敗！華頓教授曝致命關鍵：是「太便宜」

賓州大學華頓商學院金融學榮譽退休教授西格爾（Jeremy Siegel）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕圍繞著「AI 是否正處於泡沫中」的辯論持續延燒，而頂尖經濟學家西格爾（Jeremy Siegel）認為，網路泡沫時期一項不太為人所知的「教訓」，可以看出當前 AI 狂潮正逐漸浮現的一項風險，就是「成本暴跌」。

西格爾目前是資產管理公司「智慧樹投資」（WisdomTree）資深經濟學家，也是賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）金融學榮譽退休教授。儘管西格爾對於 AI 的長期發展，抱持著相當樂觀的態度，然而他指出，那些在 AI 領域投入龐大資本支出的企業，仍面臨一定風險。

在接受《CNBC》採訪時，席格強調了一個關鍵點：企業正以史無前例的規模砸下巨額資金，來擴張 AI 計畫，但可能很快就會出現成本更低的方法來驅動這項技術。

西格爾說：「我認為 AI 最大的風險不是它會不會成功，我相信AI會成功，風險在於，AI未來將能以更低的成本達成目標。」西格爾把當前的 AI 熱潮與網路泡沫作比較，認為網路泡沫時期最重要的教訓，就是成本暴跌才是泡沫破滅的主因之一。

西格爾指出：「真正引爆當年泡沫的，是人們找到了讓光纖一次傳輸的資料量提高 1000 倍的方法。」、「突然之間，那些原本準備把全球網絡佈線的公司意識到：其實根本不需要那麼多。」

西格爾也提出疑問：企業是否能在不用砸下數十億美元建置資料中心的情況下，持續擴張 AI？在他看來，答案是肯定的，而這代表企業最終將面臨投資報酬不佳，連帶使投資人受損。

不過西格爾也指出：「從財務角度來看，一些投資看似浪費，事實上對部分企業與投資人而言，確實也是一種浪費，但這些支出往往是推動科技擴散過程中不可或缺的一環。」

