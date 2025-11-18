市場充斥垃圾貸款 新債王：私人信貸恐引爆下個金融危機

新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著First Brands、Tricolor Holdings在內的大型企業貸款人頻頻暴雷，以及地區銀行因不良貸款問題而受到審查，規模達1.7兆美元（約新台幣53.15兆元）私人信貸產業近期備受關注。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，在市場充斥「垃圾貸款」的情況下，下一次的金融危機正潛伏在私人信貸市場。

綜合外媒報導，岡拉克表示，目前從股票到固定收益市場，所有市場都過高，導致前景令人擔憂。美國股市的健康狀況是職涯中見過的最糟狀況之一，市場投機性極強，而投機性強的市場總是會飆升到瘋狂的高位，這種情況年年如此。

岡拉克指出，私人信貸領域存在著「垃圾貸款」的現象，這種情況正在使這個快速成長的市場走上類似2008年金融危機的道路。

岡拉克稱，金融市場下一個重大危機將是私人信貸危機，他與2006年次貸危機有相同的特徵。為了對沖2008年式金融危機的風險，岡拉克建議投資人應該持有更多現金，在投資組合中配置20％現金。

岡拉克並非唯一一名對私人信貸做出示警的人士，非銀行貸款領域相對缺乏透明度和監管，顯示風險可能長期不被察覺，正如近期企業倒閉事件所顯示的結果，市場環境收緊會迅速為企業資產負債表帶來問題。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）將這些陷入困境公司比喻為「蟑螂」，暗示表面之下可能還有更多問題正在醞釀。羅森伯格研究公司（Rosenberg Research）數據顯示，家庭和企業資產負債表的問題可能都在加劇。

岡拉克指出，抵押貸款支持證券和債務擔保證券被評為AAA級，這導致了2008年的次貸危機。岡拉克認為，私人信貸管理者可能無法確實評估其帳上貸款的價值，私人信貸只有兩個價格100或是0，看起來好像很安全，因為隨時可以賣出，但實際上並非如此，因為賣出價格會一天比一天低。

