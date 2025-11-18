焦點股》華碩：外資降評 大砍目標價

華碩近期股價持續疲弱。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因記憶體漲價進入超級循環，但下游硬體需求仍疲弱，美系外資認為記憶體持續漲價，使得下游電腦與代工品牌毛利率壓力加劇，下修多家硬體廠商評等與目標價，其中將華碩評等從「中立」降至「不如大盤」，目標價一口氣從625元降至500元，主要是華碩消費型NB與電競產品中的DRAM成本佔比高，受到影響程度較大，華碩今日股價跳空開低，直接摜破600元大關，再創4月下旬以來的波段新低。

截至9:19分左右，華碩股價下跌3.28%，暫報590元，成交量逾1190張。

華碩日前在法說會提到，近來DRAM記憶體與SSD價格不斷上漲，增加科技廠商製造成本，DRAM漲價是目前PC產業共同問題，公司在上半年就注意到DRAM供應吃緊與漲價現象，很早就開始拉長庫存週期，截至第三季底為止，零組件約有兩個月庫存，通路端成品也有兩個月庫存，共有四個月庫存應付，對華碩第四季影響相對有限，後續將和DRAM供應商密切合作，靈活回應，進一步提高庫存，通路端價格會考慮成本、通路夥伴與消費者需求，進而調整產品組合，並適度調整產品價格。

