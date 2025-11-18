自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》華碩：外資降評 大砍目標價

2025/11/18 09:33

華碩近期股價持續疲弱。（記者卓怡君攝）華碩近期股價持續疲弱。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因記憶體漲價進入超級循環，但下游硬體需求仍疲弱，美系外資認為記憶體持續漲價，使得下游電腦與代工品牌毛利率壓力加劇，下修多家硬體廠商評等與目標價，其中將華碩評等從「中立」降至「不如大盤」，目標價一口氣從625元降至500元，主要是華碩消費型NB與電競產品中的DRAM成本佔比高，受到影響程度較大，華碩今日股價跳空開低，直接摜破600元大關，再創4月下旬以來的波段新低。

截至9:19分左右，華碩股價下跌3.28%，暫報590元，成交量逾1190張。

華碩日前在法說會提到，近來DRAM記憶體與SSD價格不斷上漲，增加科技廠商製造成本，DRAM漲價是目前PC產業共同問題，公司在上半年就注意到DRAM供應吃緊與漲價現象，很早就開始拉長庫存週期，截至第三季底為止，零組件約有兩個月庫存，通路端成品也有兩個月庫存，共有四個月庫存應付，對華碩第四季影響相對有限，後續將和DRAM供應商密切合作，靈活回應，進一步提高庫存，通路端價格會考慮成本、通路夥伴與消費者需求，進而調整產品組合，並適度調整產品價格。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財