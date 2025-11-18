川普鬆口！最快「這時」發放2000美元關稅紅利

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（17日）表示，美國政府將於2026年中左右開始向美國人發放2000美元（約新台幣6.2萬元）的關稅紅利支票，這是他至今為止就這提案給出的最具體時間。

綜合外媒報導，川普在橢圓形辦公室向記者表示，政府會在稍後發放關稅紅利，大概是在明年中之前，也可能稍晚一些。川普稱，這些紅利將發放給美國「中等收入族群」。川普直言，華府有數千美元的資金，可以幫助中低收入者，將用這筆錢償還債務。川普也提到，美國透過關稅獲得了大量資金，如果沒有關稅，這個國家將會陷入嚴重的困境。

最新的承諾顯示著川普的立場相較於他先前較為模糊的說法有所升級，此前，川普曾表示關稅收入足以直接向美國家庭發放補貼。但要將這個想法轉換成實際的支票發放，遠比川普輕鬆的言論要複雜得多。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週末受訪時明確表示，政府需要透過「立法」才能發放任何這類紅利。不過，貝森特也補充，這種安排可能採取支票以外的其他形式，例如退稅。

根據聯邦預算委員會（Committee for a Responsible Federal Budget，CRFB）報告，美國本會計年度關稅收入達1950億美元（約新台幣6.09兆元），若是支票發放方式與疫情期間的刺激計劃類似，向全民普發，這項計劃的總成本恐高達6000億美元（約新台幣18.75兆元）。即使關稅紅利只發給中低收入族群，成本也可能超過2000億美元（約新台幣6.25兆元）。

