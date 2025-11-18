自由電子報
國際油價又跌了！背後兇手曝光 市場焦點全是「它」

2025/11/18 09:10

國際油價週一（17日）走低。（路透）國際油價週一（17日）走低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（17日）走低，主要受到俄羅斯新羅西斯克（Novorossiysk）出口樞紐在遭受烏克蘭攻擊後停擺兩天、現已恢復裝載的影響。不過烏克蘭對俄羅斯石油基礎設施的攻擊，仍是目前市場的關注焦點。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 18 美分、或 0.3%，收在 59.91 美元。

布蘭特原油期貨下跌 19 美分、或 0.3%，收報每桶 64.20 美元。

兩大指標油價上週五（14日）均上漲逾 2%，並以週線小漲作收，當時新羅西斯克和鄰近的裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium，CPC）終端出口中斷，影響了相當於全球約 2% 的供給量。

據兩位業界消息人士與 LSEG 資料，新羅西斯克已於週日（16日）恢復原油裝載。然而，烏克蘭對俄羅斯石油基礎設施的攻擊仍是市場關注焦點。

TP ICAP Group 能源專家 Scott Shelton 表示：「油價早盤的疲弱是受到新羅西斯克恢復裝載的影響，但這種壓力短暫而有限。」

Fujitomi Securities分析師Toshitaka Tazawa表示：「投資人正試圖評估烏克蘭的攻擊將如何在長期影響俄羅斯的原油出口。」

投資人也密切觀察西方制裁對俄羅斯供應與貿易流向的衝擊。為迫使莫斯科重返和談，美國將自 11 月 21 日後禁止與俄羅斯油企盧克石油（Lukoil）、俄羅斯石油公司（Rosneft）進行交易。

美國總統川普週日表示，共和黨正在推動立法，擬對任何與俄羅斯做生意的國家施加制裁，並補充說伊朗可能也會被納入名單。

BOK Financial 交易部高級副總裁 Dennis Kissler 表示，地緣政治風險居高不下，而全球供油預期增加，意味原油價格波動將持續存在。

高盛週一表示，受供應激增影響，市場將維持每日約 200 萬桶的巨大過剩，預計油價將一路下行至 2026 年。

