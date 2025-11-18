增持非美資產 新興債市重返舞台 這檔基金績效衝第一

休養生息已久的新興市場今年來勢不可擋，重拾投資人目光，尤其是正逢聯準會降息、美國有財政及經常帳雙赤字等壓力，對偏好固定收益資產的投資人來說，新興債市的潛力更值得期待（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕休養生息已久的新興市場今年來勢不可擋，重拾投資人目光，尤其是正逢聯準會降息、美國有財政及經常帳雙赤字等壓力，對偏好固定收益資產的投資人來說，新興債市的潛力更值得期待，理財專家建議，布局美元資產已多者可留意這一波當地債資產的進場時機，進一步精選基金還有機會一次享有債息、匯差的雙收甜頭。

投資專家分析，今年美國例外論受到質疑下，基本面體質轉佳的新興國家債匯市重拾國際投資資金青睞，當前美國面對聯準會繼續降息、美元利差優勢消減且高關稅將損及國內經濟、財政問題沈重等課題，大型投行多普遍認為美元長期貶值力仍在。值此同時，新興國家出現結構性轉機題材，歐洲國家需要匯回資金融通其擴大的國防支出，當海外投資人投入美國資產的力道減弱，將使得評價已貴的美元雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

美元面臨循環性的景氣放緩、降息和結構性財政、經常帳雙赤字壓力，全球債市則迎來系統性利多，其中新興國家當地公債更不乏高債息的投資機會，並且顯著反應在投資績效上。

根據理柏資訊統計，今年前十月來境外新興市場債基金中，當地貨幣債的表現更勝一籌，15檔同類型基金平均漲幅有12%，國內投資人熟悉的富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金績效則將近翻倍，達22.5%居冠，也是今年來所有境外債券基金表現最佳。

資產管理業者分析，歷經新冠疫情、央行大舉升息、川普關稅連番衝擊後，新興國家採取更嚴謹的財政和貨幣政策，經濟強韌姿態已較20年前脫胎換骨，部分國家的公債殖利率普遍高於成熟國家，整體投資機會豐沛。

基金達人表示，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金不只今年來績效在所有境外債券基金中稱霸，兩年期、三年期的表現也是同類型基金之冠，此外這檔基金透過精選新興國家當地公債，截至10月底的基金持債到期殖利率高達12%，同時廣納亞洲、拉丁美洲和非洲貨幣，也精準把握到受惠美元貶值時的匯兌收益機會。

隨著各國央行持續分散匯率配置、納入適量非美資產，持有美元部位從1999年第一季的71.19%，到2025年第一季已降至56.32%，趨勢如此，投資人不妨也學起來做為操作策略之一。

境外新興國家當地債基金績效（%）

基金 今年來 兩年 三年 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 美元A（Qdis）股 22.51 37.31 57.39 PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別（累積股份） 17.94 28.15 44.86 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C （美元） 16.68 22.75 38.28 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份 16.17 23.67 37.85 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C（美元） 16.03 21.84 37.74

資料來源：理柏資訊、理柏環球分類「環球新興市場當地貨幣債券」，原幣計價截至2025/10月底。製表：記者吳滋雅

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法