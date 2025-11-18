「比特幣熄火」! 花旗示警股市要小心 「1數據」曝下跌前兆

花旗銀行表示，比特幣下跌是股市的預警訊號。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣（BTC-USD）本週一再度走弱，價格跌破92000美元，進一步深陷空頭區間。花旗集團（Citi）全球宏觀策略與資產配置主管威勒（Dirk Willer）在節目 Market Domination 中表示，近期比特幣的負面走勢，是對美股發出警訊。

Dirk Willer在節目中解釋，當股市在10月初仍保持不錯表現時，比特幣卻開始走弱，這種「背離」實際上相當罕見。歷史數據顯示，那斯達克與比特幣通常呈現正相關。

花旗報告指出，加密貨幣的疲弱可能是股市的潛在警告訊號，但同時也強調，市場流動性有望在年底前轉向改善，為風險資產帶來反彈契機。

威勒補充，他們回測發現，當比特幣跌破55日均線時，那斯達克的資訊比率僅約0.5；但若比特幣維持在其上方，資訊比率可達1.5。兩者雖然都正向、反映長期牛市，但仍顯示出在「比特幣同步走強」的期間，科技股表現明顯較佳。

至於比特幣這波下跌的原因，威勒指出有3大因素，首先是10月初出現「閃崩」，比特幣兩天跌幅達14%，雖不算極端，但許多山寨幣跌勢更兇。之後，比特幣ETF的資金流入明顯降溫，散戶在閃崩後明顯受到驚嚇，開始撤出資金。

其次，許多機構投資人採趨勢交易模型，而比特幣相繼跌破一些重要均線，使得原本的買盤動能消失，變成反向賣壓。

最後，也是最關鍵的因素，就是「流動性收縮」。花旗的模型以「聯準會準備金」衡量市場流動性，這項數據近期縮水超過5000億美元（約新台幣15.6兆元），其根本原因在於，美國財政部大量發行短期國債（T-bills），等於把市場上的流動性抽乾。

威勒解釋，這次美國財政部帳戶餘額TGA（Treasury General Account）上升有2大理由，包括政府關門期間支出減少，以及財政部超額發行 T-bills。花旗預期，這段流動性緊縮會在接下來的時間逐漸緩和，TGA 有望持平甚至下降，使得市場流動性回升。

威勒認為，這樣的改善，將有助於今年底前風險資產再獲支撐，包括加密貨幣與科技股都有可能受惠。

