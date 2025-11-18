Costco殺瘋了！財務長做出罕見定價承諾：就是要讓會員省更多

美式賣場好市多（Costco）所販售商品的價格，總是保持在令人印象深刻的低位，因此吸引了大批粉絲。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）所販售商品的價格，總是保持在令人印象深刻的低位，因此吸引了大批粉絲。外媒指出，在越來越多美國民眾難以負荷生活成本的當下，Costco同時正試圖提供協助，Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）也給出了罕見定價承諾，坦言「我們的終極目標，是讓會員在我們這裡得到比市場更划算、更值得的價值。」

美媒《The Street》報導，造成物價持續上漲的一大原因，是關稅讓零售商的成本增加；因此許多零售商不得不把這些成本轉嫁給消費者，以維持合理的利潤。不過有鑑於Costco仰賴「會員費」作為相當大比例的收入來源，因此Costco能在物價高漲的環境中，更有餘裕地壓低售價，這點相當重要。

米勒奇普在最新一季的財報電話會議中指出：「我們相信，在採購上的專業能力，再加上商品品項較精簡所帶來的彈性，能讓我們更敏捷地因應當前環境，並將關稅的衝擊降到最低。我們的終極目標，是讓會員在我們這裡得到比市場更划算、更值得的價值。」

Costco 也承諾，將根據情況調整庫存策略，以減輕關稅的衝擊。公司也能透過旗下自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），在關鍵時刻提供更便宜的基本用品。

在如今物價頻繁上調的年代，Costco 正努力讓數項核心商品維持穩定價格，包括廣為人知、被稱為「抗通膨傳奇」的 1.50 美元熱狗套餐，以及 4.99 美元烤雞。

米勒奇普表示，Costco 會員在在其他所有商品價格都在上漲的時候，仍持續購買這些維持凍漲的商品。他說，雖然會員們喜歡在Costco門市與線上購物，找到那些「尋寶」式的商品，不過在經濟不確定時期，Costco日常銷售的物美價廉商品，對會員來說同樣至關重要，「我們的熱狗套餐、烤雞和科克蘭衛生紙，就是最好的例子。」

在 2025 會計年度，Costco 賣出了 超過 2.45 億份熱狗套餐，以及 超過 1.57 億隻烤雞。米勒奇普也透露，公司賣出的衛生紙「足以從地球到月球來回 200 次」。

報導指出，Costco把核心商品凍漲，不只能幫助消費者節省開支，也強化了會員對 Costco 的信任。當會員知道走進店裡，可以用一樣的價格買到一樣的東西，這不僅讓他們感到安心，而且還會激勵他們再次光顧。對Costco來說，這是聰明的策略；對在緊縮預算中苦撐的消費者而言，這更是難得的支持。

