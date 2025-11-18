美參議員示警 AI恐讓25％新鮮人「畢業即失業」

美參議員警告，AI可能會在2到3年內，將應屆畢業生失業率推至25％。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國民主黨籍參議員華納（Mark Warner）預測，人工智慧（AI）的快速發展，可能會在未來2到3年內，大學應屆畢業生的失業率推高至25％。華納警告，許多失業的年輕人和承擔高等教育費用的家庭所遭受的經濟挫折，將引發「前所未有的社會動盪」。

《彭博》報導，華納週一（17日）表示，到2028年，這可能會成為最重要的議題之一，勢必會迎來這樣的時刻。根據美國勞工統計局數據，今年8月，擁有大學學歷的20至24歲人口失業率達9.3％，這是目前可取得的最新數據，高於2年前的7.4％。

華納透露，他正在制定一項計劃，透過大型職業培訓計劃來應對這場動盪，並稱，造成經濟混亂的大型AI公司應該承擔「7到8成」的費用。華納隨後向科技業喊話稱，他們要幫忙想想這些重新培訓的計劃應該是如何。

美國會已就AI對勞動市場的影響舉行了多次聽證會，並提出了與AI培訓、開發相關的提案，但至今未能通過任何實質立法。工會多次呼籲議員制定相關規範，以確保勞工能夠應對不斷變化的科技環境，並在僱主擁抱AI的過程中保障他們的權益。

儘管最近AI問題備受關注，但華納懷疑國會是否會通過任何重要的AI立法。今年稍早，參院投票否決了一項旨在禁止各州執行保護用戶免受AI相關危害的法律提案。不過華納認為，就實際的法案而言，可能性不大，目前還沒有任何實質進展。

