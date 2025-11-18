香港房市恐面臨金融危機後最嚴重下滑 監管機構緊急收緊審查

香港監管機構現在愈來愈擔心香港房地產市場正經歷自亞洲金融危機以來，最嚴重的下滑。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕香港銀行家和監管機構表示，他們愈來愈擔心香港房地產市場正經歷自亞洲金融危機以來，最嚴重的下滑。

《彭博》報導，近幾個月以來，香港央行擴大了對貸款機構不良貸款決策的審查，更加頻繁的致電各銀行，評估他們向規模較小開發商提供信貸額度的意願，同時銀行家也日益重新評估那些為數千億房地產貸款提供擔保抵押品的高價值。

請繼續往下閱讀...

20多名銀行家和房地產顧問透露，這些行動進一步加劇了香港經濟支柱產業所面臨的壓力。作為亞洲金融中心的香港在其他領域取得了進展，例如重新奪回全球股票上市數量最多的地位，並進一步擴大債券市場，但房地產的低迷仍抑制了經濟成長。

新加坡國立大學東亞研究所客座資深研究員貝德福德（Jason Bedford）表示，令人意外的是現在保護措施甚至可能拓展到規模較小的企業。隨著監管機構對小型開發商信貸額度的關注，貝德福德警告，這是一個相當令人擔憂的訊號。

香港金融管理局發言人表示，監管機構不會對個別公司的事務發表評論。該機構長期以來的監管要求是銀行必須審慎管理信貸風險，整體而言，香港的銀行在向客戶提供信貸支持方面一直很務實。

根據標普全球的數據，商用不動產貸款約佔香港銀行產業總貸款額的8％，約10兆港幣（1.3兆美元，新台幣40.4兆元）。最新政府數據顯示，香港辦公室價格已較2018年的高峰下跌約50％。

雖然香港央行多次表明，由於銀行體系資本充足，但近幾個月來，監管機構在審查貸款機構的貸款決定方面已變得更加積極。知情人士透露，自5月以來，多家銀行接到央行官員至少3次電話，詢問銀行未參與某向房地產轉增貸交易的原因等問題。過去，監管機構每年最多只會致電這些銀行1到2次，而且僅確認具體交易的細節。

香港金融管理局擴大了參與力道，因為香港商用不動產對銀行業的威脅日益加劇。《彭博》9月報導指出，滙豐（HSBC）採取了不尋常的措施，呼籲香港子公司恒生銀行出售房地產不良債務組合，並另行警告，香港商用不動產繼續面臨下跌壓力。

另一個令人焦慮的跡象是，銀行家愈來愈多地將矛頭指向房地產諮詢公司，他們對於作為抵押貸款擔保品的商用不動產估價過高表示擔憂。知情人士透露，儘管近年來商用不動產價格大幅下跌，但一些機構的評估結果並未反映這一點。

華坊諮詢評估公司（CHFT Advisory and Appraisal）創辦人盧銘恩（Leo Lo）表示，香港的估價實務遠遠未達國際標準，在這裡是由業主而不是銀行掌握者整個估價過程，他們會四處詢問，找到最樂觀的估價，那些不配合的人員，則面臨丟掉業務的風險。

銀行家指出，這些事件不斷增加，促使一些貸款機構將估價健檢的頻率從半年一次改為每個月一次。雖然許多分析師認為，香港的金融體系仍足夠穩健，能夠承受任何短期衝擊，但最糟的情況可能還未到來。

香港科技大學（HKUST）助理教授莫里斯（Arthur Morris）表示，並未從香港金融監管局的活動中看到任何即將發生市場崩盤的跡象，但監管機構始終擔心大量參與者同時退出市場的可能性，因此可以將央行想像成空中交通管制部門，他們希望確保所有市場參與者不會「同時著陸」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法