美股走勢敲響警鐘 分析師警告恐出現至少10％的修正

〔財經頻道／綜合報導〕研究美國股市走勢圖表的分析師們已敲響警鐘，擔心最近的下跌可能會演變成至少10％全面修正。

《彭博》報導，標普500指數週一（17日）遭到大幅拋售，相較於10月28日創下的近期高點下跌3.2％，這是2月到4月暴跌以來最大的跌幅。標普500指數單日跌61.7點，跌破6725點關卡，高盛集團的庫柏史密斯（Lee Coppersmith）指出，這一水位可能會使趨勢追蹤量化基金從買方轉變為賣方。

週一，標普500指數收6672.41點，收在50日均線下，這是近139個交易日以來首次突破均線，打破了本世紀以來第2長的連續高於備受關注趨勢線的紀錄。

Potomac Fund Management投資長兼投資組合經理魯索（Dan Russo）表示，市場表面之下正發生很多破壞，如果跌破50日均線的同時，市場出現更廣泛的惡化，那麼情況將更加令人擔憂，這預告著將有更多的拋售即將到來。

22V Research技術分析主管羅克（John Roque）指出，那斯達克綜合指數也出現了一些「不祥訊號」。該指數約3300檔成分股中，處於52週低點的股票數量比處於52週高點的股票數量還多，顯示市場內部疲軟，進一步反彈的可能性不大。

羅克直言，如果11月第1週的市場走勢還不明顯，現在應該很明顯了，市場正在回調，並建議投資人採取防禦性策略。他預估，那斯達克指數較上一檔高點已跌超過5％，跌幅可能進一步擴大至8％，之後將測試2萬2000點附近的支撐位。

Janney Montgomery Scott技術策略師兼研究副總監萬特羅布斯基（Dan Wantrobski）則認為，標普500指數打破自身在50日均線上方的歷史性連漲紀錄，表明未來可能會出現更多動盪。

萬特羅布斯基表示，股市已經開始修正，標普500指數預計還會進一步下跌，到12月底，標普的跌幅可能達5％至10％。但萬特羅布斯基也補充，股市的現況非常脆弱，標普在目前經歷一次溫和的修正是件好事，否則明年初的跌幅將會更大。

近期美股疲軟主要受到科技股的強勁表現支撐，這些科技股曾推動標普500指數從4月低點到10月高點漲了38％。但如今科技股漲勢停滯，使得市場更加依賴那些更容易受到經濟放緩和消費者信心低迷跡象影響的板塊。由於AI領域的市場情緒已從最初的狂熱轉變為懷疑，投資人開始仔細分析相關領域發展所需的大量借貸，美國7大科技巨頭在本（11）月跌近4.5％，僅有一家公司股價上漲。

不過，標普500指數今年至今仍漲超過13％，那斯達克指數也維持了近18％的漲幅，即使這次下跌幅度加劇，2025年仍可以被視為是股市表現穩健的一年。

