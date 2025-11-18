部分記憶體庫存不到3週 !三星、美光喊漲50％

中國多家手機廠商已暫緩採購記憶體晶片，部分廠商庫存不足3周。（圖／SK Hynix）

〔財經頻道／綜合報導〕在「記憶體超級循環」之下，記憶體價格一路飆漲，不僅將壓縮電腦硬體製造商的毛利率，並對獲利造成顯著風險，連手機市場也開始受到影響。據報導，中國多家手機廠商已暫緩採購記憶體晶片，部分廠商庫存不足3周。

知情人士指出，資料中心對記憶體晶片的需求激增，以同款記憶體產品，報價商給伺服器廠的報價，往往會高於手機廠商30%以上，但伺服器廠多半仍願意以更高價格進行採購。

中媒指出，包括小米 （01810-HK） 、OPPO、vivo 等廠商庫存普遍低於2個月，部分廠商 DRAM 庫存低於3週，正在猶豫是否接受包括美光 、三星、SK 海力士等原廠接近50%的漲幅報價。

據《界面新聞》17日報導，一位原廠員工Jackey表示手上記憶體產品並不愁賣，如果手機廠不要的話，我們可以把產能給伺服器客戶，他們現在也很缺貨。

Jackey稱，手機廠商的備貨週期一般在3個月左右，目前各家DRAM庫存普遍在1個多月，NAND則在2個月左右。由於記憶體產品供不應求，手機廠商要做配套的話，接受原廠當前的報價只是時間問題。

不過，原廠報價還是得考慮手機客戶的感受，畢竟不可能僅靠伺服器一個市場。因此，現在各方都處在博弈階段，原廠出於維護客戶的考慮，仍將優先將庫存給到手機廠商，而手機廠商也希望先談出好價格，這樣才有進一步談判空間。但這個節點也只有蘋果有能力去做議價」。

有業界人士指出，即便現在原廠擴產，也需1-2年才能填補當前市場產能需求。以當前三星、海力士為代表的原廠，顯然不會輕易擴產；反倒是減產會獲得更高利潤。

在手機中，記憶體晶片的成本僅次於處理器（CPU）。根據機型和配置不同，其成本的比重普遍在10%-30% 之間，倘若是高階機型，成本佔比可能超過20%。

日前，中芯國際聯席CEO趙海軍在財報電話會議中表示，當前產業內記憶體價格上漲非常多，「記憶體大週期」將對終端生產廠商帶來負面影響。他對記憶體晶片短缺表示擔憂，恐導致客戶推遲其他類型晶片的訂單。

