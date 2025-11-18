父親過世後年金歸零！52歲啃老女生活崩盤 面對殘酷社會現實

日本與父母同住的中高年齡層正持續增加，不少人沒有配偶，長年留在家裡，承擔家務與照顧父母的責任，經濟上高度仰賴父母的存款和退休年金，但在父母過世後，這些人往往面臨經濟與社會的孤立。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本與父母同住的中高年齡層正持續增加，不少人沒有配偶，長年留在家裡，承擔家務與照顧父母的責任，經濟上高度仰賴父母的存款和退休年金，但在父母過世後，這些人往往面臨經濟與社會的孤立，甚至無法維持基本生活。日本一名住在東京、52歲的女性木村香織（化名）坦言，在父親過世後，腦中第一浮現的不是悲傷，而是接下來生活怎麼辦？

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，香織雖然大學畢業後有當過正職，但因結婚、離婚與健康問題，不斷轉換工作，近10年來他與父親同住，僅靠打工賺取每個月約 8 萬日圓（約1.63萬元新台幣）的收入，而水電瓦斯、網路等生活開銷，大多由父親每月約 17 萬日圓（約3.48萬元新台幣）的退休年金負擔。香織坦言：「電費、瓦斯費、家用電話、網路，全都是從父親帳戶扣款。我自己只負擔手機費和部分食物費而已。」

然而父親過世後，退休年金發放自然立刻停止，扣款帳戶裡的存款也僅剩數千日圓，金額少到連父親過世後當月寄來的電費帳單都無法扣款，陸續開始收到催繳通知。香織無奈地說：「從沒想過『電可能會被斷』這種事，會降臨到我身上。年過50歲才發現自己竟然誰都無法求助，真的感到非常害怕。」

香織雖然曾前往市公所諮詢生活上的補助，但被告知「住在父母名下的房子裡，可能無法立刻申請」，於是她暫時放棄辦理。

為了支付葬禮費用，香織向親戚暫借資金，好不容易撐過幾個月後，才終於意識到「這樣下去根本活不下去」，決定開始做每週5天的清掃工作。「老實說，我之前一直覺得『應該會有辦法』。但父親過世的那一天，我真正體會到『所有的東西都會瞬間停止』。」

目前香織靠打掃與超市收銀2份工作，總算能勉強每月賺到約 14 萬日圓（約2.86萬元新台幣），應付生活支出。她也完成了不動產的繼承登記，終於正式進入可以再度申請政府補助的階段。

香織說：「父母都已不在，但我的人生還沒結束，有這個念頭後，我才真正開始行動。我想，像我這樣『錯過獨立時機的人』，一定還有很多。」

