黃金撐不住還在跌！最新預測價揭曉了

黃金價格週一（17日）下跌逾 1%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（17日）下跌逾 1%，主要受到美元走強，以及市場下修對美國下月降息預期的壓力影響。同時，投資人也在等待本週延後發布的經濟數據，以判斷聯準會（Fed）未來的政策走向。分析師也揭曉最新預測，指出2026年黃金將達每盎司 3800 美元。

現貨黃金下跌 1.5%，報每盎司 4019.12 美元。美國 12 月交割的黃金期貨終場收跌 0.5%，報每盎司 4074.5 美元。

請繼續往下閱讀...

美元指數小幅走升，使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的買家而言變得更昂貴。

High Ridge Futures 金屬交易主管梅格（David Meger）表示，隨著美國政府重新開門、預期將公布大量延宕的經濟數據，目前市場呈現「反覆震盪的走勢」。

他說：「現在市場對額外降息的預期正在下降，這削弱了金價的樂觀情緒。」

本週的經濟日程包括：週四（20日）發布 9 月就業數據，以及週三（19日）公布上次聯準會會議的會議紀要 ，而聯準會在該次會議降息 25 個基點。

與此同時，越來越多聯準會官員在 12 月會議是否降息上維持偏鷹派的立場。CME FedWatch 工具顯示，交易員目前預計 12 月再度降息 25 個基點的機率為 41%，低於上週超過 60% 的水準。

聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）表示，隨著政策逐步接近不再對通膨施加下行壓力的區間，聯準會在後續降息方面「需要謹慎行事」。

Scotiabank分析師預估，受經濟不確定性與實質利率最終下降的影響，2026年金價將達每盎司 3800 美元，高於今年的每盎司3450美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法