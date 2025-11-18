上車沒？高盛：9月全球央行購買黃金爆增3倍 金價「這時」達4900美元

高盛表示，9月全球央行購買黃金爆增3倍。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕金價漲勢再起，高盛資料顯示，全球央行9月購買黃金爆增3倍達64噸，雖然金價從高點每盎司4380美元回落，但持續看好央行購金，預估明年年底黃金價格將達到每盎司4900美元。

週二亞洲交易，黃金現貨報價4040.97美元，小跌4.7美元。

彭博報導，根據高盛集團資料，中國在9月新增約15噸黃金，因為央行在夏季季節性低迷後加快購買金條。

莉娜·托馬斯（Lina Thomas）在內的分析師估計，9月全球央行購買黃金總量為64噸，是8月的21噸的3倍以上。高盛表示，這些購買很可能在11月持續進行。

高盛指出，央行買盤過去3年一直是黃金猛烈衝刺的主要推手，10月價格曾創下每盎司4380美元的歷史新高，但近幾週又回落。

分析師週一在1份報告中表示：「我們持續看到央行黃金累積的多年趨勢，因為央行會分散其儲備以對沖地緣政治與金融風險。」「我們維持假設中央銀行在截至2026年第4季的平均月購買量為80噸。」

高盛預計，到明年年底黃金價格將達到每盎司4900美元，這得益於央行持續的採購及聯準會寬鬆貨幣政策下的私人投資者流入。

