錢全給老婆管！59歲男退休前翻開存摺 驚呆「多1個零」

錢全給老婆管！59歲男退休前翻開存摺，不僅銀行帳戶有2200萬日圓，妻子證券戶竟有3000萬日圓，讓他驚呆問是不是「多1個零」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1名59歲即將退休男田中誠（化名），平時錢都交由老婆美佐子（化名）打理，隨著退休年齡逼近，意識到需了解家中真正財務狀況，於是打開銀行存摺一看，沒想到妻子竟然存了2200萬日圓（約新台幣440萬），不僅如此，妻子還用自己一半的薪水投資基金，光那本投資帳戶，餘額竟然高達3000萬日圓（約新台幣600萬），讓田中驚呼是不是多了1個零，在首次面對家庭財務狀況，妻子給了如此大禮，讓他整個人都嚇傻了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，距離退休僅剩1年，在東京1家製造廠工作的田中誠最近感到有些不安。 因「最近有人說退休後會面臨『2000萬日圓（約新台幣400萬）的困境』，由於家中的財務，一直以來，都是妻子在打理，他開始擔心他們家的財務情況。

請繼續往下閱讀...

田中說，自己嚴格遵守每月３萬日圓（約新台幣6000元）的零用錢，每天早上都會​​帶1份老婆親手做的便當，即使疫情後聚會恢復，他也盡量避免參加，並為自己省錢的努力感到自豪。

他進一步說，雖然兩個孩子現在都獨立了，房貸也快還清了，妻子也在做兼職，即便如此，現在的生活似乎還是很艱難，隨著退休年齡越來越近，對於退休後的生活會是什麼樣，他一直處於模糊的想像。

當他開始模擬退休和退休金的預期數額時，他意識到需要真正了解目前的財務狀況。

於是妻子將家中帳戶一一拿出，首先是田中的薪資帳戶，還有從那裡自動存入定期存款的存摺，其次是夫妻共同的帳戶，最後，是妻子兼職收入的帳戶，總共加起來大約有2200萬日圓（約新台幣440萬）。

看好銀行戶存了那麼多錢，田中被餘額嚇傻了，沒想到，妻子接著說，還有這個附贈，她又存了１本，他從未見過的證券， 「他簡直不敢相信自己的眼睛。當他看到帳戶餘額時，他忍不住驚呼：『什麼？！是不是多了１個零？』帳戶餘額大約是3000萬日圓（約新台幣600萬）。

在看到一連串令人震驚的數字時，田中當時還以為妻子在做什麼冒險的事情，然而，美佐子解釋說，她並沒有把錢存起來，而是把兼職收入的一半都拿來投資，這份兼職她已經做了20多年了。

對於妻子一直在穩步投資，主要投資指數基金，讓田中覺得這真是太不可思議了，妻子進一步指出，因為你從不抱怨零用錢和午餐盒，努力工作，所以我也一直努力工作，對於妻子累積可觀的資產，讓田中在退休前夕，獲得了意想不到的驚喜。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法