擁1500萬爽退！他因「此言行」 人生瞬間墜入地獄

擁1500萬爽退，6旬男因30年前「此言行」，退休之夜人生慘崩。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕60歲男山口（化名）擁7500萬日圓（約新台幣1500萬）退休金和積蓄爽退，準備開啟悠閒晚年生活，與妻子一起去旅行放鬆，沒想到，一回到家，妻子竟在桌上放了1封離婚和財產分割計畫書，山口驚呆問做錯什麼，妻子則搬出30年前產後深刻情感創傷，指先生不僅將照顧小孩責任全推給她，連她生病請求先生請假帶她去醫院，先生竟連1句關心的話都沒說就走了，而山口萬萬沒想到，竟然會因30年前的言行，在退休之夜導致數千萬日圓積蓄化為烏有，讓其人生徹底慘崩。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，山口畢業於名牌大學，之後進入1家大型貿易公司工作，自那時起，他便全心投入工作，拼命工作以養家活口。即使在休息日，他也會抽出時間打高爾夫球、與客戶小酌，以達成業績目標。

請繼續往下閱讀...

山口先生60歲退休時，將領取約2500萬日圓（約新台幣500萬）的退休金，夫妻每月預計可領取30萬日圓（約新台幣6萬）退休金，加上他約5000萬日圓（約新台幣1000萬）的積蓄，他預計退休後可以過著舒適安逸的生活。

退休那天晚上，山口在想：“既然工作節奏慢了下來，也許可以與妻子一起去旅行放鬆一下。”

沒想到，一回到家中，妻子卻悄悄地把1個白色信封放在桌上，山口打開信封的那一刻，倒吸了一口氣，信封裡是1份填好的離婚申請書和1份財產分割計畫。

妻子已經開始和律師討論離婚事宜，並且已經計劃好了一切，包括離婚後的住處、生活開支和退休金分割。

山口問妻子 “為什麼？”、“我做錯什麼了嗎？”隨後，妻子開始向他講述30年前他們大兒子出生時的情景。

也許對你來說已經是很久以前的事了，你甚至可能都沒有注意到，但我永遠不會忘記你當時說過的話和做過的事。

當時，山口先生和太太25、26歲，剛剛迎來他們的第1個孩子，然而平安生產的喜悅轉瞬即逝，因為妻子出院後，她飽受分娩傷口疼痛的折磨，又因睡眠不足而疲憊不堪，只能拼命地照顧孩子。

然而，山口每天都很晚才回家，理由是「工作繁忙」和「公司聚會」。他一出院就把照顧孩子的責任完全交給了妻子。然而母親身體也不好，她根本無法向任何人求助，出院兩週後，她因乳腺炎發高燒，體溫高達40度。

妻子繼續講述那段往事。

「我當時疼得厲害，只能勉強照顧自己，但孩子卻一直哭。我求你請假1天帶我去醫院，你卻連1句關心的話都沒說。你只是說，‘我今天有個會議，絕對不能錯過’，然後就走了。

「那個週末，我高燒不退，你說：『我有個重要的高爾夫球賽要參加，你的事業就靠它了。』然後你就把我1個人留在家裡照顧發燒的孩子，自己出去了。那一刻，我真的想：『這個男人在我人生最艱難的時刻拋棄了我和我的孩子。』『我不可能和這樣的男人共度餘生。』」

山口拼命解釋道：「那是很久以前的事了……？」「我當時也很年輕，而且工作上也很辛苦……」「對不起，對不起！」但他的妻子只是輕輕地搖了搖頭。

山口萬萬沒想到，竟然會因30年前的言行，在退休之夜導致數千萬日圓積蓄化為烏有，讓其人生徹底慘崩。

