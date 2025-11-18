香港失業率創新高 港府高層看好經濟前景 遭學者潑冷水

香港7月至9月的失業率為3.9％，創3年新高。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港出現經濟好轉但失業率居高不下的詭異現象，港府高層看好經濟前景，聲稱景氣好轉後，失業率自然會下降，卻遭經濟學者打臉，強調若香港輸入外籍移工政策不改變，失業問題不容樂觀。

綜合香港媒體和法國國際廣播電台（RFI）報導，香港7月至9月的失業率為3.9％，創3年新高。與今年6至8月比較，7至9月期間，各行業的失業率均上升，其中社會工作活動業及建造業升幅較明顯。但港府並未停止輸入外籍移工，也沒有針對性政策來緩解失業問題。

港府財政司司長陳茂波16日在接受電台節目訪問時，向外界大灑「定心丸」，表示香港第3季經濟表現良好，股市和房市交投活躍，整體旅客人數增加超過1成。他預期，在景氣良好下，隨着經濟進一步發展，港人消費信心提升，失業率可望由目前升至3.9％獲得緩解，甚至降低。

陳茂波還表示，香港部分行業受惠於經濟轉型，勞工及福利局已為受影響者提供培訓班，協助他們轉行。

然而，經濟學者對港府的觀點持不同看法。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，香港經濟復甦主要集中在金融業，大部分行業仍面臨裁員問題，不能樂觀認為經濟增長必然解決失業。

他建議港府推動銀髮經濟，增加政策引導，使港人留港消費，以帶動其他行業經濟復甦。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，香港經濟受惠於金融業復甦無可爭議，但建築、餐飲和零售等行業失業率居高不下，原因在於輸入移工政策、港人北上消費，以及新興科技導致部分職位永久消失，因此不能簡單以「經濟好轉帶動消費和就業」的傳統思維來分析。

莊太量指出，倘若香港輸入移工政策不改變，港府不應指望單靠培訓協助從事建築、零售、餐飲的人士轉型至科技等新行業，此舉至多「把建築業從員工轉為外賣平台送餐員」，仍有部分本地勞工因政策和市場環境不同，難以跨行業就業，無法重新進入勞動市場。

面對結構性失業問題，莊太量認為，港府必須提出新思維和政策去應對，例如可向輸入移工的雇主徵收移工稅，成立基金發放給受移工政策影響的建築工人，或向想轉型的勞工提供補貼，協助其學習科技技能，甚至轉型成為YouTuber等。

