SUZUKI 土城旗艦店開幕 ALLGRIP × MIZUNO 跨界車曝光

SUZUKI （金鈴汽車）新北市土城旗艦店今天開幕，占地近500坪，是北台灣規模最大的 SUZUKI 新世代據點之一，整體設計導入 SUZUKI 全球最新CI規範，以簡潔俐落的線條與充足的自然採光，營造出開放且現代感十足的氛圍。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕SUZUKI （金鈴汽車）新北市土城旗艦店今天開幕，占地近500坪，是北台灣規模最大的 SUZUKI 新世代據點之一，整體設計導入 SUZUKI 全球最新CI規範，以簡潔俐落的線條與充足的自然採光，營造出開放且現代感十足的氛圍。

土城旗艦店展示區以「GO UNIQUE，探索你的可能性」為主題，陳列 SUZUKI 全車系，包括跨界小車 IGNIS、人氣掀背 SWIFT、冒險休旅 VITARA 都會SUV SCROSS、越野代表 JIMNY及頭家好朋友CARRY等多款車型。

請繼續往下閱讀...

多樣化的車款組合，充分展現 SUZUKI 在都會通勤、家庭、商業用車與休閒越野等不同生活場景中的靈活實力；售後維修中心則採用原廠規格專業檢修設備，由受訓合格的 SUZUKI 技師團隊提供從定期保養到專業維修的全方位服務。

為進一步強化 ALLGRIP系統所代表的冒險與挑戰精神，台灣SUZUKI 汽車也特別與日本頂級運動品牌 MIZUNO 攜手，推出 ALLGRIP × MIZUNO 跨界商品系列。

台灣SUZUKI 汽車表示，ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統是SUZUKI 工程師在嚴苛的雪地、泥濘山林與崎嶇越野環境中，經過無數次測試與研發的成果，它不只是一項被動的四輪驅動技術，更是一套能「智能控制」的動力控制系統。

MIZUNO長期以來以專業運動科技與追求極致的品牌精神聞名，對性能、品質與不懈追求的信念，與SUZUKI 在汽車領域中的堅持不謀而合，透過跨界合作，讓 ALLGRIP 的精神與生活結合，成為一種能在日常生活中實踐的態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法