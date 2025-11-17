橘焱胡同完成母子公司換股 確立以「中平價」連鎖餐飲為主力

以燒肉崛起的橘焱胡同（2761）今天宣布，集團已取得金管會核准函，正式完成母子公司換股，確立未來以「中平價連鎖」為核心的發展路徑。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以燒肉崛起的橘焱胡同（2761）今天宣布，集團已取得金管會核准函，正式完成母子公司換股，確立未來以「中平價連鎖」為核心的發展路徑。

為增加集團經營綜效，橘焱胡同日前公告，董事會議決議通過以股份交換方式，取得旗下同賞宴公司股東的股權，同賞宴成立於2023年4月10日，主要經營開丼、唬唬及BHC等品牌。

目前集團擁有15 個品牌、59家門市，換股完成後，治理架構整合到位，集團將以品牌鏈化、規模擴張與標準化能力為主要推動方向，下一個10年，將以「職人精神做靈魂、連鎖規模做引擎」重新定義餐飲集團的成長速度。

橘焱胡同董事長吳念忠表示，面對餐飲市場缺工、成本上升與消費敏感度提高等挑戰，集團在今年啟動體質調整後，轉型成果已逐步顯現。

其中，「開丼、Pepper Lunch、四代目菊川」三大中平價品牌成長動能強勁，2025 年營收較去年同期成長逾20%，成為集團最具規模化潛力與展店速度的事業群。

展望 2026 年，橘焱胡同規劃新增逾10家門市，由開丼、Pepper Lunch與四代目菊川作為主要展店動能。

開丼和胡椒廚房未來將跳脫既有美食街定位、升級為百貨商場主題餐廳店型，以更高坪效、更完整品牌場景與強化體驗，提升單店獲利與品牌影響。

主力品牌胡同燒肉也將於 2026 年正式啟動品牌改造計畫，在傳承品牌精神的前提下，重新優化產品線與營運模式，以提升體驗並強化永續競爭力。

