深耕零售金融 聯邦銀攜手萊爾富筆筆5％回饋延長至115年

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行深耕零售金融版圖，為鞏固持卡人忠誠度並提升卡片使用頻率，宣布延長「萊爾富刷聯邦信用卡/金融卡筆筆現折5%」活動至115年，攜手萊爾富便利商店打造多元生活金融生態圈。

聯邦銀行今年已提供「萊爾富刷聯邦信用卡/金融卡筆筆現折5%」活動，聯邦銀表示，「筆筆現折5%」適用國內各萊爾富實體門市，凡以聯邦銀行信用卡、金融卡、行動支付、HiPay/iPASS MONEY APP綁定信用卡支付，均有筆筆5%現折優惠，不限金額、不限筆數，且現折無上限。

聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容表示，「筆筆現折5%」活動推出以來深受消費者好評，已有效帶動門市交易量成長，也提升聯邦銀行在支付市場的滲透率與競爭力。透過整合自有通路與會員資料，銀行得以進一步掌握消費行為數據，強化精準行銷與客群經營，展現零售金融的長期發展潛力。

此外，聯邦與萊爾富自114年10月共同推出「聯邦翻翻樂」活動，持卡人在刷卡結帳後，可以透過商店結帳螢幕參與互動翻牌遊戲，隨機獲得商品兌換券，透過結合遊戲與即時回饋，已提升持卡人回店率。

聯邦銀行表示，與萊爾富的合作不僅展現金融與零售結合的潛力，也象徵銀行服務從「交易」走向「生活」。未來雙方將持續深化合作，結合金融科技、數位支付與會員經濟，推出更多貼近消費者日常的創新方案，為全民打造便利與驚喜兼具的金融生活體驗。

