中國房市再現違約危機 中信金：曝險續減未踩僑福案

中信金控今（17）日舉行法人說明會，由總經理高麗雪對外說明2025年前3季營運概況及經營績效（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控前3季獲利再創歷史新高，中信金今日舉行法說會，總經理高麗雪表示，今年前3季的海外市場獲利，以東南亞及東北亞（日本）成長幅度較大，對於彭博日前報導，中國不動產市場似乎再現違約危機，高麗雪表示，中信金近2年對中國市場已採取相對保守策略，曝險持續減少，目前中國的不動產相關曝險已降至129億元，對於外傳的香港開發商僑福集團貸款案，中信金並未參貸。

中信金控今（17）日舉行法人說明會，對外說明2025年前３季營運概況及經營績效。中信金前3季獲利亮眼，累計稅後盈餘607.6億元、創下歷史新高，EPS3.06元。子公司中信銀前3季合併稅後盈餘達420.6億元、年增16%，海外市場也有亮眼表現。

高麗雪表示，截至今年9月底，前3季海外獲利約佔整體銀行獲利的34%、超過3分之1，其中大中華及東南亞市場各佔整體獲利的35%，日本東北亞則佔獲利的18%，今年前9個月的獲利表現，以東南亞及東北亞（日本）表現較佳。

對於中國市場的曝險情形，高麗雪表示，無論是中國整體市場及中國不動產市場，中信金自前年起就逐步採取保守策略，曝險金額也不斷下調，目前中信金對不動產及相關產業的曝險部位為129億元，媒體指稱的香港僑福集團貸款案，中信金並未參貸。整體中國曝險已低於淨值的60%。

對於海外市場布局，高麗雪表示，越南海防辦事處、平陽辦事處已獲台灣主管機關核准，並在當地籌設中，預計11月底、12月初將開業。印度、中信銀洛杉磯分行、德州辦事處及澳洲的雪梨，都已送當地主管機關申請中，目前希望這些分行都可以在明年第1季以前正式開行。另外，日本的福岡出張所，則是董事會已通過，準備送件至金管會進行資料預審。

印尼子行也規畫再增設一個三寶壟的分行，已經送主管機關審查，預計在年底前可望開行；柬埔寨與印度的孟買則持續評估。基本上海外佈局仍以東南亞、美國、日本為主，根據業務的佈局方向去籌設。

