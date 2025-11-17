戰略性高科技貨品清單更新 新增高階3D列印設備、先進半導體設備及量子電腦

經濟部預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今預告修正戰略性高科技貨品（Strategic High-Tech Commodities, SHTC）出口管制清單，新增高階3D列印設備、先進半導體設備，及量子電腦等3類貨品，國內廠商如果出口上述貨品，須事先向經濟部貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可，以加強國際合作、防堵武擴風險。

貿易署今預告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，本案預告期間60天。

本次修正新增高科技管制項目18項，共有3類，包括「高階3D列印設備」、「先進半導體設備」（包括互補金屬氧化物半導體 （CMOS） 積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備），以及「量子電腦」。

經濟部貿易署表示，為使我國管制貨品清單內容與國際出口管制組織接軌，協助廠商做好出口管制，經參考瓦聖那協議、核子供應國集團、飛彈技術管制協議、澳洲集團及禁止化學武器公約等國際出口管制規範與公約，援例提出今年「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」之修正。

貿易署續指，經濟部每年均參考國際規範，修正清單，此一做法與友盟國家相同，法源依據為貿易法第13條第3項。

貿易署指出，國內廠商如果出口管制貨品，須事先向經濟部國際貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可。如果貿易署審核該出口交易無武擴風險，將核予輸出許可，准許廠商出口。

貿易署強調，旨在國際合作下防阻貨品遭用於武擴活動的風險，並非禁止出口。

