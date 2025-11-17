矽瑪擴充半自動化產能 AI三年內成主要營運動能

矽瑪目前高頻高速線材自研進展順利，AI伺服器端產品已陸續進入主要客戶實驗場域與資格測試。（矽瑪提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠矽瑪（3511）今日於法說會表示，因應車用、AI與雲端落地等高價值應用需求強勁，第四季至明年上半年整體產能與交期皆呈現緊湊態勢，公司同步推進兩岸工廠協同與半自動化產線投資，以提升彈性並降低關稅衝擊。目前高頻高速線材自研進展順利，AI伺服器端產品已陸續進入主要客戶實驗場域與資格測試，預期未來2至3年將成為主要成長來源。

矽瑪說明，受客戶佈局調整與全球供應變化影響，第四季起台灣宜蘭與中國廠區的產能利用率明顯上升。車用與雲端落地訂單自第二季起快速增加，延續至第三、第四季，整體交期普遍趨緊，預期此現象將持續到2026年上半年。公司透過兩岸約700名人力支援、擴建半自動化產線，以縮短交期並提升產出效率。

在技術佈局方面，矽瑪持續投入高頻高速線材的自主研發，目標在未來3至5年建立技術門檻與供應鏈主導性。資料中心與高速運算平台更新週期已縮短至1至1.5年，公司正與5至6家主要客戶進行「需求資訊（RFI）」與「報價需求（RFQ）」流程及平台測試，部分產品已開始進入交貨階段，另有多項產品仍在資格認證中。

針對雲端落地應用，矽瑪聚焦車隊管理、醫療、公控等高毛利市場；AI落地方面，包括無人機、人形機器人與AI伺服器端線材模組，第三季已見訂單拉動，第四季維持強勢。此外，管理層指出，關稅變化已逐步反映至客戶售價，客戶對成本更敏感，公司致力於平衡成本、彈性及品質。隨著產品組合逐步向車用、AI與雲端落地集中，毛利結構可望改善。

展望2026年，矽瑪表示將維持審慎樂觀態度。除了今年第三、第四季的客戶案件量穩定成長，高價值應用訂單可望延續至明年上半年。AI伺服器端認證、雲端落地應用放量、車用大廠專案持續導入，將挹注明年營運柴火。公司也將持續強化研發佈局，提升產品附加價值，並加速線材、模組與雲端應用方案的市場滲透。

