三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」

三星揭曉首款 2奈米晶片性能。圖為三星代工廠。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據三星電子17 日發布的第三季財報，三星表示，與第二代 3奈米製程相比，第一代 2奈米GAA（環繞式閘極）製程的性能提升 5%，能效提高 8%，面積減少 5%，希望與台積電2奈米一較高下。韓媒指出，這份資料沒有披露良率，外界預期已提高至50-60%，仍與台積電80%的良率有顯著差距，而且台積電已進入量產。

韓媒《Dailian》17日報導，三星電子首次正式公佈其2奈米製程的成果。作為下一代晶圓代工的分水嶺，三星公布2奈米製程成果後，預計進一步加劇業界對尖端製程的競爭。

請繼續往下閱讀...

報導說，根據三星電子17日發布的第三季財報，三星表示，與第二代3奈米製程相比，第一代2奈米GAA製程的性能提升5%，能效提高8%，面積縮小5%。

報導坦言，目前，晶圓代工市場由台積電主導。根據第二季的銷售數據，台積電以70.2%的全球市佔率穩居榜首，三星電子的市佔率約為7.3%。人工智慧（AI）驅動的需求成長與穩定的良率相結合，進一步鞏固台積電的霸主地位。

報導稱，在3奈米製程方面，台積電在量產後的五個季度內，就實現100%的產能利用率，並在早期就贏得蘋果和輝達等重要客戶。然而，業內一些人士認為，市場格局可能會從2奈米製程開始改變。

報導提及，台積電及三星都從2奈米開始採用GAA技術，對於台積電來說，這是首次應用GAA工藝，而三星已經在3奈米中應用GAA工藝，積累一整代的經驗。

另外，報價也是可能改變市場格局的因素之一，據悉，台積電計劃將其2奈米晶圓價格較上一代產品上調10%至20%。眾所周知，三星電子採取靈活的訂單策略，其報價條件通常比台積電更為優惠。

關鍵變數一如既往是良率。通常來說，良率高於60%就被認為適合量產。據估計，台積電的2奈米製程良率已達到約80%，並已進入穩定的量產階段。三星電子的良率也已提升至50-60%的水準。

一位業內人士表示，三星似乎已經開始向市場展示其2奈米製程的競爭力。雖然很難說提升幅度巨大，但這確實表明其正在持續提升性能。他補充道：特別是，三星旗艦級處理器Exynos 2600將採用2奈米製程，預計明年全面上市，Exynos能否成功將檢驗三星2奈米製程的競爭力。

至於台積電2奈米進度，董事長魏哲家已在10月16 日的法說會表示，2奈米已如期於本季量產，良率表現優異，在HPC、AI 驅動下，2 奈米需求將在2026年快速成長，加強版N2P及A16也將在明年下半年量產，2奈米家族將成為台積電大規模且長期貢獻營運的製程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法