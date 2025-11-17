直擊三菱汽車十勝測試賽道 彎道最大傾斜45度連熊都會怕

中華汽車年底將導入的XFORCE小型休旅車也在日本三菱汽車（MITSUBISHI）十勝研究所測試賽道中通過越野路面測試，訴求是1輛能兼顧都會行駛和戶外越野需求的戰略車款。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕日本三菱汽車（MITSUBISHI）產品開發精神來自賽道運動的技術，三菱汽車也斥資在北海道打造十勝研究所測試賽道，模擬全球各種路況，開發出讓顧客「能安全回家」的車輛產品。

三菱汽車十勝研究所的測試賽道，花了5年的時間建設，於1996年正式設立，總面積達1003公頃，相當於14個六福村主題樂園、1704個龍山寺那麼大。

十勝研究所的核心賽道是高速環形跑道，全長約10公里，直線段約2.3公里，共4車道，賽道呈南北延伸的橢圓形，是世界頂規的跑道之一。

在高速環形跑道上，可以進行時速超過300公里的高速測試，模擬包括歐洲在內的全球各種路況條件。

彎道最大傾斜度甚至達45度，連熊和鹿都會猶豫是否攀爬，賽道管理人員說，曾經看到彎道上還留有熊抓爪的痕跡，試圖避免滑落一般。

記者直擊全長約3公里的越野道路，擁有大小共23個彎道，高低落差達60公尺的蜿蜒賽道，工程團隊親赴各國蒐集路面數據，將各國特色路面精準還原，在這條越野道路上忠實再現了東南亞、澳洲等各國的真實路況。

此賽道用於懸吊調校具4WD控制開發，確保車輛能針對不同市場最佳化，為顧客提供最貼近需求的駕駛體驗。

為了實現三菱汽車的品牌理念「能安全回到家」所必須的路面條件，也特地設計了全長約1.5公里的越野砂礫路，進行較為嚴苛的路面評測，包括牽引力控制、4WD控制及穩定性控制的開發測試。

