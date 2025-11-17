比特幣今年漲幅歸零 川普次子Eric Trump：仍是此時代最強資產

美國總統川普的次子Eric Trump，近日登上「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）。（Yahoo提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統川普（Trump）家族近年持續投入加密貨幣領域。川普次子Eric Trump近日登上「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）中指出，比特幣仍將是「這個時代最強的資產」，勝過房地產等硬資產，美國能源優勢也將推動低成本挖礦成長。

近日比特幣（Bitcoin）自高點回檔、今年漲幅歸零，市場傳出比特幣、加密貨幣作為避險資產的熱度衰退。不過Eric Trump仍然重申，他認為，比特幣具備抗通膨、抵禦貪腐等功能，且一年的漲幅可高達7成、沒有其他資產可望其項背，仍會是未來投資人避險的核心選擇，區塊鏈也會是突破傳統銀行封鎖、壟斷的新技術領域。

請繼續往下閱讀...

針對美國能源政策對加密貨幣的正向影響，Eric Trump也說，近年美國能源價格降低，加密貨幣企業能以低成本挖礦，助力美國加密企業維持全球競爭力。

而美國開發公司微策略（MicroStrategy）聯合創辦人Michael Saylor也認為，儘管比特幣價格近期震盪，但長線仍具強大潛力，投資人若想追求回報、也必須承受相應風險，適合各個投資人的產品、工具不同。MicroStrateg近年大規模收購比特幣，作為其資產配置。

Michael Saylor表示，投資人若缺乏長期眼光、難以忍受波動，自然會偏向保守配置；相反地，能承受波動者，往往會趁市況拉回時考慮加碼，直接持有比特幣是最純粹的選擇，他仍持續看好比特幣的長期發展，2035年前，比特幣的整體資產規模將超越黃金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法