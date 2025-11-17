韓國底氣消風！十大出口產業有一半已落後中國 全軍潰敗恐怖時間曝

韓國企業預測，未來五年內，中國將在半導體、電子、汽車、造船和電池等10個主要出口行業的競爭力方面超越韓國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國多個媒體報導，根據週一（17日）公佈的一項行業調查顯示，韓國企業預測，未來五年內，中國將在半導體、電子、汽車、造船和電池等10個主要出口行業的競爭力方面超越韓國。

韓國工業聯合會調查了該國主要出口產業的200家領導企業，評估了它們與中國、美國和日本的競爭力。

請繼續往下閱讀...

本次調查涵蓋的產業包括半導體、顯示器、電子產品（包括電腦、行動裝置和家用電器）、汽車及汽車零件、通用機械、造船、二次電池、石油化學產品和生物健康。

根據調查，受訪者表示，到2025年，中國企業已經在五個類別中超越了韓國同行，其中鋼鐵位居榜首，其次是通用機械、電池、顯示器以及汽車和汽車零件。

2025年，韓國在其餘五個行業仍略微領先，但當企業預測到2030年時，所有行業預計都將落後於中國競爭對手。

當被要求以100分為基準，對美國、中國和日本相對於韓國的競爭力進行評分時，企業對 2025年美國的評分為107.2，中國的評分為102.2，日本的評分為93.5。他們預測，到2030年，這些數字將分別攀升至美國的112.9、中國的112.3和日本的95.0。

韓國企業聯合會（FKI）在一份聲明中表示：韓國國內企業認為，韓國的企業競爭力已經落後於美國和中國，而且未來五年差距還會進一步擴大。預計同期中國的企業競爭力將達到與美國相同的水平。

今年，企業將中國評為韓國最大的出口競爭對手，62.5%的受訪者選擇了中國，其次是美國（22.5%）和日本（9.5%）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法