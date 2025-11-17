00947近3月績效大漲21％ 居台股ETF第一

投信表示，由於AI商機持續爆發，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價持續勁揚。 （資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構表示，IC設計被視為最具創新驅動力與成長彈性的半導體產業鏈，其中，國內唯一、聚焦台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947），近3月大漲21%，高居台股ETF第一，為唯一報酬率衝破2成之台股ETF。

AI商機持續爆發，加上四大CSP（雲端服務供應商）亞馬遜、Alphabet、微軟及 Meta同步上修全年資本支激勵下，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價持續勁揚。

根據統計，績效前十強之台股ETF，近3月皆大漲二位數，尤其， 近3月績效第一的台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947），近三個月報酬率為21.14%，為唯一報酬率衝破2成之台股ETF；前五大持股中包含近期表現火熱的三檔記憶體類股：群聯、南亞科及華邦電，雖然這些公司不純粹是IC設計企業，但其產品高度依賴IC技術，與晶片設計密不可分。

此外，00947追蹤的成分股不僅涵蓋IC設計公司，也包含重要記憶體模組與封測廠商，受惠近期相關概念股的漲推升績效衝上第一。

對此，台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊指出，市場數據顯示，2025年11月初DDR5現貨價格單週上漲約30%，第四季標準型DRAM合約價可望季增18%至23%，部分高階產品自9月以來累計漲幅近七成。

台新投信表示，AI伺服器需求持續推升HBM（高頻寬記憶體）出貨量，年增率有機會超過70%，台灣記憶體模組與封測公司產能維持滿載，獲利彈性同步提升，記憶體產業或已正式走出庫存調整期，進入價格與獲利的正向循環。隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，記憶體行情和IC設計創新仍將是支撐，台灣IC設計ETF後市持續看好。

