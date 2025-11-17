AI新經濟世代來臨，元大投信11月下旬募集「主動元大AI新經濟ETF」。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕迎接AI新經濟世代！元大投信宣布，國內首檔主動式ETF聚焦AI主題的「主動元大AI新經濟（00990A）」將於11月24日至11月28日募集，發行價10元，採「不配息」設計引導資金長期參與，同時以「全球布局」策略投資，涵蓋AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，元大投信強調，這檔ETF適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。

元大投信指出，AI革命正處於啟動階段，除核心硬體市場需求持續強勁，更可提前伺機布局已融入AI且估值仍相對合理的技術應用題材，隨著AI基礎建設日漸成長，可望複製網路時代強勢股從「基礎建設走向技術應用」的發展路徑，如當時崛起的Amazon、Google、Facebook等，後來都成為主導發展趨勢的大型巨頭，股價漲幅都在數十倍以上。

元大投信表示，主動元大AI新經濟（00990A）為目前唯一主動式ETF以AI新經濟作為投資主題，基於目前不僅硬體受惠於資本支出，技術應用正在浮現，既有企業朝AI概念轉型也有助於股價表現，主動式選股將呈現較指數被動投資更快速的操作反應，以及積極挑選強勢股特色。

不過，元大投信也提醒，AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。

