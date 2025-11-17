《彭博》：德企為在中國「短期利潤」 恐換來長期政經壓力

《彭博》指出，中國提供的短期利益誘人，在沒有柏林當局補償下，德企難以放棄眼前利潤。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕擺脫對中國各項供應鏈的依賴，已成為西方國家共識。《彭博》16日報導，德國商界領袖早已看到依賴中國可能帶來經濟災難的種種警示訊號，但他們置若罔聞，如今想要抽身已非易事。

據報導，從汽車到化工產品，德國最大的出口企業無視政府的呼籲，將數十億歐元投入新的計畫中，進一步鞏固自身與世界第二大經濟體中國的連結。根據德國墨卡託中國研究中心數據，2023年至2024年間，德國企業對中國投資金額成長13億歐元（約470億台幣），達到57億歐元（約2061億台幣）。

請繼續往下閱讀...

德國政府官員也鮮有作為改變這種局面。知情人士透露，他們私下正在開會討論並制定行動計畫，但仍不願干預外國投資決策。一位德國高層官員曾戲言，這（干預）並非德國的「傳統」。

知情人士表示，在最近的幾次會議上，商界領袖和政府官員就此互相指責，但幾乎未提出解決方案，尤其並未觸及更深層的問題：誰來承擔迴避中國的代價？是企業承受利潤損失，勞工面臨失業，消費者面對物價上漲，還是本已捉襟見肘的德國政府？

知情人士直言，目前，中國提供的短期利潤實在太誘人，令人難以忽視，即便北京最終可能會限制外國企業取得關鍵物資和進入龐大市場。除非柏林方面施壓或承擔部分費用，否則企業管理層沒有理由改變策略。

無所作為的後果最終可能影響深遠。德國現在愈是將產業與中國捆綁在一起，長期來看，北京對這個歐洲最大經濟體的影響力就愈大。中國可以利用這種影響力來扭轉全球競爭格局，甚至限制歐洲大陸對全球事務的影響力。

美國諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）研究員克拉茲（Agatha Kratz）表示：「降低風險不僅僅是商業考量，更必須考慮中國可以左右歐洲的外交和經濟政策。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法