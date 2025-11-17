創新板吉祥物 獨角獸tibit今登場亮相

臺灣創新板獨角獸tibit正式登場。（圖:證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕臺灣證券交易所今日在象徵「一起」的11月17日，正式揭曉臺灣創新板（tib）的靈魂角色——tibit。證交所董事長林修銘正式宣示，臺灣創新板將以tibit為精神象徵，以創造「獨角獸孵育基地」核心使命，鎖定前瞻產業，加速推動臺灣資本市場躍升至亞洲那斯達克的國際地位。

證交所指出，推出tibit獨角獸，背後有三大戰略意圖：

請繼續往下閱讀...

一、創新宣傳與大眾參與：透過tibit這個易於理解的創新形象，臺灣創新板將複雜的金融概念轉化為全民共同參與的行動，拉近與一般投資大眾的距離，推動對創新板的認識與關注度。

二、提升市場競爭力與產業聚焦：tibit象徵臺灣創新板聚焦前瞻產業的戰略眼光，涵蓋半導體、AI、智慧製造、綠能環保、智慧醫療、無人載具等關鍵領域。紅寶石獨角所代表的市場脈動感應系統，將助力臺灣創新板引領具備核心優勢的前瞻產業公司，提升臺灣資本市場的國際競爭力。

三、對國際資本的戰略信號：tibit作為「獨角獸」的標誌性象徵，向全球創投、私募和高成長企業明確傳遞，臺灣具有堅實的政策支持與資本市場機會，臺灣創新板希望孕育、吸引、留住具有國際成長潛力的創新企業。

證交所表示，tibit的設計理念，是將「臺灣的創新能量」具象化為一個蓄勢待發的能量生命體，傳達臺灣創新是一種跨領域的混合能力，也相信臺灣的未來值得奔向全世界。tibit的設計細節是創新板精神的語言：紅寶石獨角的發光，象徵創新的火花被發現也代表臺灣創新板在關鍵時刻照亮潛力企業。翅膀則代表加速度與國際移動力，讓臺灣創新成為全球語言。其身上的科技紋理，體現臺灣在半導體及AI上的強大基礎。tibit的存在，就是陪伴創新者的一束光。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法