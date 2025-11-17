台積電入列！外媒點名「這4檔AI股」現在不搶更待何時

外媒分析師點名現在最值得買入的4檔人工智慧股票，台積電在內。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，AI熱潮仍在持續，投資人需要明白這是一個長期趨勢，任何短期下跌都可能是買進優質AI股票的好機會。分析師Keithen Drury挑選了4檔看起來非常有潛力的股票，投資人應該考慮現在就買入，確保在這場正在進行的巨大建設浪潮中占得先機。

1.輝達（NVIDIA）

自2023年AI競賽啟動以來，輝達一直是頂級AI投資首選。其圖形處理器（GPU）已成為業界標準，而且短期內不太可能被取代。未來5個季度，輝達已有3000億美元的頂級AI計算晶片訂單排隊，尤其在許多AI超大規模運算公司宣布2026年再次創紀錄的支出後，這支股票非常值得考慮。

儘管有人認為輝達股價偏高，但分析師認為它仍便宜，投資人往往忽略其驚人的成長率。本益比與成長率之（PEG）比率會反映成長因素，低於1被認為是被低估。目前輝達的股價無論是從預估還是歷史角度看，PEG 比率均低於1，是非常適合現在買入的股票。

2.台積電（TSMC）

台積電也是AI競賽的重要參與者。它為多家企業製造晶片，沒有台積電的代工，今天的AI技術幾乎無法實現。此外，台積電正在解決AI當前面臨的最大問題之一，就是能源消耗。AI計算的瓶頸已開始顯現，如果不改變，可能會限制整個產業的擴展。

台積電的新型晶片技術在相同速度下，能耗降低25%至30%，使AI超大規模運算公司能在相同能源下運行更多計算單元。這對台積電來說是一件大事，將可能帶動其巨大的成長空間。

3.Alphabet（Google母公司）

一度被認為在AI趨勢中落後的Alphabet，如今已成為AI熱潮的領導者之一。過去，幾乎所有投資人都認為Google搜尋引擎會被生成式AI技術取代，但這種擔憂並未成真。

Alphabet的傳統業務依然強勁，第3季收入年增16%，淨利年增更高達33%。其中一部分成功來自其雲端運算業務的提升。Google Cloud正在從AI革命中獲利，透過出租運算能力給不想自己建置的企業，成為AI發展後期重要的獲利來源。這使得Alphabet成為值得現在買入的股票。

4.亞馬遜（Amazon）

亞馬遜的情況與Alphabet類似。它的核心業務（電商與廣告）穩健，並且雲端運算業務不斷增長。Amazon Web Services（AWS）是市場市佔率領先者，憑藉先行者優勢在業界占據重要地位。雖然AWS之前增長放緩，但第3季出現回升。AWS第3季收入年增20%，這是近幾年少見的增長水準，增長回溫對亞馬遜來說意義重大，也是其主要獲利來源。

AWS在AI世界中仍具競爭力，這使亞馬遜成為必持股票。由於亞馬遜今年表現較部分AI同行略弱，反而有利於2026年及以後的長期成長，因此現在買入是很好的時機。

