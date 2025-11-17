空管人手問題緩解 FAA取消國內航班削減命令

美國聯邦航空管理局（FAA）宣布，自美東時間17日上午6點起，將不再強制削減40個主要機場的國內航班。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦航空管理局（FAA）週日（17日）晚間宣布，自美東時間17日上午6點（台灣時間17日晚上7點）起，將不再強制削減40個主要機場的國內航班。

《路透》報導，FAA局長貝德福（Bryan Bedford）表示，隨著空中交通管制人員短缺問題逐步緩解，FAA決定取消先前的航班削減限制。同時，FAA也取消了部分機場的航天發射和通用航空限制。

報導稱，航空公司早已預料到FAA這一決定。多家大型航空公司告訴《路透》，他們週一（17日）未取消任何航班，也不打算取消。

報導也指出，上週五（14日）晚間，FAA將航班削減要求從6%減半至3%，不過航空公司大部分時間並沒有照這個規定去做。根據航空分析公司Cirium的數據，週日40個主要機場實際只取消了0.25%的航班，比平時還少，遠低於FAA規定的標準。

對此，FAA週日表示，已注意到航空公司在緊急命令期間存在不遵守規定的情況，正在審查並評估可能的執法措施。依命令規定，FAA可對每班超過規定限額的航班處以最高7.5萬美元（約新台幣233.58萬元）的罰款。

