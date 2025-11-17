25年未工作！她一夜跌入深淵淪「時薪200元兼職工」 揭家庭主婦殘酷現實

日媒以真實案例揭示，高齡者轉職後薪資「下降」者達32.4%，對依賴單薪家庭而言，這是毀滅性打擊。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名50歲家庭主婦，其丈夫在大企業上班，她原以為未來生活將無憂，直到丈夫被「提前退休」的瞬間，她才驚覺安穩人生只是幻覺，更被迫在25年職涯空白後重返職場，面對時薪僅1100日圓（約新台幣221元）的殘酷現實，這個家庭本以為距離安穩老後只差一步，卻在一夕之間墜入谷底，家庭財務像斷線般急速下墜。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年50歲的田中洋子（化名）在大學畢業後結婚當了全職家庭主婦，25年間專心照顧家庭。丈夫田中明（化名，53歲）在日本頂尖大企業服務30年，是同事口中的「穩定派」，在公司也擔任主管職。孩子的教育費、房貸雖沉重，但兩人生涯規劃明確，認為再撐幾年，孩子畢業、房貸接近尾聲，就能將資金全面轉往退休儲蓄。然而，就在某天晚上，丈夫突然告訴她「我要離開公司了。」

洋子表示「他一開始說是『提前退休』，雖然聽說公司業績不太妙，但沒想到會發生在我們身上。後來才知道，那其實就是所謂的希望退休，實質上的裁員。」丈夫所在部門被納入重整，必須在「離職」與「調往偏遠地區」中二選一，他最終選擇拿取加碼退休金離開。

儘管拿到一筆優退金，生活開銷不會因此停下。房貸仍有近10年，2名孩子仍在大學就讀，更嚴重的是丈夫的再就業過程不順。田中明曾當主管、資深員工的經歷成了「下一份工作」的障礙，薪水談判也難以接近過往水準。洋子坦言「那一刻我才意識到，原來我們的生活，是那麼依賴丈夫一個人的收入。」

面對現實壓力，洋子只能決定重返職場，但當她開始投履歷後才發現，自己25年沒工作，在現代職場幾乎等於「從零開始」，她說「我看了求職網站，能投的工作少之又少。辦公室工作一定要Word、Excel，我只有以前的簿記資格而已。」她面試一份又一份，卻始終落選，那段時間，她甚至開始責怪過去的自己「以為當專職主婦就能一直這樣生活下去……其實是我太天真了。」

直到她放棄正職，改投附近超市的補貨與收銀兼職，才總算獲得錄取，時薪1100日圓、每週5天、每天6小時，她說「她第一次真正理解丈夫過去承擔的壓力與責任。」

日本調查指出，55歲以上的求職者中，轉職後薪資「下降」者達32.4%，對依賴單薪家庭而言，這是毀滅性打擊。日本目前仍有534萬戶專職主婦家庭，只靠一人收入生活，一旦支柱倒下，家計幾乎瞬間崩塌。

