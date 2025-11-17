中油三接二期爆浮報工程預算100億元 經部：全力配合檢調

中油三接二期工程被爆浮報工程款。（圖擷取自得標商皇昌官網）

〔記者廖家寧／台北報導〕中油三接（第三液化天然氣接收站）二期（觀塘接收站外推方案的外廓防波堤新建工程）涉及浮報工程預算，高達逾100億元。經濟部表示，該案去年接獲檢舉，政風單位調查後並無發現不法，這次媒體傳出新事證，經濟部會再啟動調查，並全力配合檢調。

何晉滄今出席立法院司法委員會，就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專案報告。

針對中油三接浮報工程爭議，何晉滄指出，該案去年即有接獲檢舉，經政風單位調查並未發現不法情事，此次媒體所稱有錄音檔新事證，經濟部會再啓動調查，也會全力配合檢調進行查證。

針對近年來國營事業貪瀆案件查處成效，何晉滄指出，近3年（112-114年）經濟部國營事業政風單位主動發掘疑涉貪瀆不法線索，經司法偵辦後起訴案件中計12 案，包括緩起訴案件，以及偵查後改以一般不法起訴案件，其中中油6 案、台水公司3案、台電3案。

其中今年度起訴重大社會矚目案件「台電公司核二廠、林口電廠曾姓及朱姓廠長收賄案」及「中油公司油品行銷事業部高雄營業處鄭姓前組長涉嫌收受賄賂案」。

