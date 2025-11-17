美撤銷部分農產品加徵關稅 紐西蘭表歡迎

鑒於美國消費者對雜貨價格上漲的憂慮日增，美國總統川普（Donald Trump）本月14日取消了他先前對逾200項食品加徵的關稅。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，紐西蘭週日（16日）對美國宣布要取消對多種紐西蘭農產品（像是牛肉、內臟和奇異果）加徵的額外關稅之舉表示歡迎，同時也希望美國能將所有對紐西蘭商品的額外關稅一併取消。

鑒於美國消費者對雜貨價格上漲的憂慮日增，美國總統川普（Donald Trump）本月14日取消了他先前對逾200項食品加徵的關稅。根據紐西蘭政府資料，相關商品約占紐西蘭對美國出口的25%，每年價值大約22.1億紐幣（約新台幣389.65億元）。

對於川普取消多種紐西蘭農產品關稅之舉，紐西蘭貿易部長麥克萊（Todd McClay）週日晚間發布聲明表示，「美國依然是紐西蘭重要的貿易夥伴，這次取消關稅的決定是朝正確方向邁出的重要一步，並將受到那些面臨數月不確定性與較高成本的出口商的歡迎」。

但麥克萊在聲明也指出，這次只是部分撤除關稅，較廣泛的互惠關稅框架仍然為紐西蘭出口商帶來成本與不確定性。麥克萊表示，他將持續向美國說明，紐美之間的貿易關係是平衡的，並呼籲美國取消對其他紐西蘭出口產品所加徵的額外互惠關稅。

