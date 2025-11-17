自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美撤銷部分農產品加徵關稅 紐西蘭表歡迎

2025/11/17 12:05

鑒於美國消費者對雜貨價格上漲的憂慮日增，美國總統川普（Donald Trump）本月14日取消了他先前對逾200項食品加徵的關稅。（美聯社）鑒於美國消費者對雜貨價格上漲的憂慮日增，美國總統川普（Donald Trump）本月14日取消了他先前對逾200項食品加徵的關稅。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，紐西蘭週日（16日）對美國宣布要取消對多種紐西蘭農產品（像是牛肉、內臟和奇異果）加徵的額外關稅之舉表示歡迎，同時也希望美國能將所有對紐西蘭商品的額外關稅一併取消。

鑒於美國消費者對雜貨價格上漲的憂慮日增，美國總統川普（Donald Trump）本月14日取消了他先前對逾200項食品加徵的關稅。根據紐西蘭政府資料，相關商品約占紐西蘭對美國出口的25%，每年價值大約22.1億紐幣（約新台幣389.65億元）。

對於川普取消多種紐西蘭農產品關稅之舉，紐西蘭貿易部長麥克萊（Todd McClay）週日晚間發布聲明表示，「美國依然是紐西蘭重要的貿易夥伴，這次取消關稅的決定是朝正確方向邁出的重要一步，並將受到那些面臨數月不確定性與較高成本的出口商的歡迎」。

但麥克萊在聲明也指出，這次只是部分撤除關稅，較廣泛的互惠關稅框架仍然為紐西蘭出口商帶來成本與不確定性。麥克萊表示，他將持續向美國說明，紐美之間的貿易關係是平衡的，並呼籲美國取消對其他紐西蘭出口產品所加徵的額外互惠關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財