逾15萬人爆倉、金額逾190億！比特幣狂瀉破9.3萬美元

2025/11/17 12:13

比特幣狂瀉破9.3萬美元！逾15萬人爆倉、金額逾190億。（路透）比特幣狂瀉破9.3萬美元！逾15萬人爆倉、金額逾190億。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣在創下歷史新高僅1個多月後，隨著市場對川普政府支持加密貨幣立場的樂觀情緒消退，比特幣瘋狂大回檔，週一一度跌破9.3萬美元，抹去年內逾30%漲幅，Coinglass數據顯示，最近24小時加密貨幣市場超15萬人爆倉，爆倉金額達6.16億美元（約新台幣190.96億元）。

《investing》報導，比特幣曾在10月6日飆升至12萬6251美元的史高，但４天後川普出人意料的關稅言論，引發全球市場震盪，比特幣隨之開啓跌勢。

加密貨幣週日跌破9萬3714美元，價格已低於去年末川普勝選帶動金融市場狂歡時的收盤水平。

週一亞洲交易，Coinglass比特幣一度回測9萬2985美元，截至台北時間11點39分，報9萬5278美元，跌526美元。

Nansen高級研究分析師Jake Kennis指，此次拋售是長期持倉獲利、機構資金外流、宏觀經濟不確定性，以及杠杆多頭頭寸被清零等多種因素共同作用的結果，指經歷了長時間的區間震盪後，市場暫時選擇了下跌方向。

隨著比特幣大回檔，逾15萬人爆倉，Coinglass數據顯示，最近24小時加密貨幣市場超15萬人爆倉，爆倉金額達6.16億美元，而最大單筆爆倉 Hyperliquid - BTC-USD 金額為3060.26萬美元（約新台幣9.48億元）。

