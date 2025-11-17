擁700萬退休金爽退！8年燒掉400萬 7旬夫婦超後悔原因曝

擁700萬退休金爽退！8年燒掉400萬，7旬夫婦超後悔，憂晚年生活。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕現年73歲的本下由紀（化名）擁3500萬日圓（約新台幣700萬）存款爽退，退休後，與妻子享受著犒賞自己辛勤工作的退休生活，經常光顧高檔餐廳、打高爾夫球、每趟逾200萬日圓（約新台幣40萬）客製化海外遊行，直到1年前，妻子突然生病，在意想不到的開銷，加上兒子買房請求500萬日圓的幫助，竟讓存款在短短8年間，蒸發了2000萬日圓（約新台幣400萬），面對積蓄只剩1500萬日圓（約新台幣300萬），讓夫妻倆後悔過度揮霍的退休生活，如今晚年生活堪憂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，木下由紀65歲從公司退休，由於夫婦倆沒有房貸，也沒有債務，積蓄加上退休金，共有3500萬日圓存款，此外，他們每月退休金約為25萬日圓（約新台幣5萬），這可謂是「安穩」的生活。

請繼續往下閱讀...

65歲退休後，這對夫妻開始享受「犒賞自己辛勤工作」的樂趣，經常光顧需要預訂的高檔餐廳，和朋友們一起打高爾夫球。他們也實現了長久以來的出國旅行夢想，他們的目的地主要是歐洲，每次都選擇客製化行程，包括商務艙和當地導遊，每次花費超過200萬日圓。

美智子精打細算地管理每個月的生活開支，而旅行、外出用餐和其他娛樂活動則都依靠由紀的退休金。在第４次海外旅行之後，她開始懷疑自己是不是有點揮霍無度，但由紀卻樂觀地回應說：「我們還有積蓄。」 由於美智子也玩得很開心，他們便不再談論金錢。然而，就在１年前，當他們享受著退休生活時，美智子的健康開始出現異常。

有一天，由紀回到家，發現美智子暈倒在客廳，他立刻叫了救護車，趕往醫院，美智子被診斷出患有格林-巴利綜合症，住院１個月後，她轉到了復健醫院。然而，她花了大約６個月的時間才能夠獨立行走，由於使用了高額醫療費用系統，醫療支出控制在較低水平，但餐費和住宿費等非醫保費用累積起來，最終帳單高達約180萬日圓（約新台幣36萬）。

經過復健治療，美智子現在可以拄拐杖行走，但她的手腳仍然偶爾會麻木，考慮到未來，由紀決定在美智子住院期間對房子進行全面改造，使其成為無障礙住宅，改造費用約400萬日圓（約新台幣80萬），雖然無障礙建築可以獲得補貼，但由紀事先並未申請，因此不得不自掏腰包承擔全部費用，這對她來說無疑是一筆不小的打擊。

此外，施工期間，他不得不租住單獨的房間，並將家具暫時存放在儲藏室，這些開支總計近100萬日圓（約新台幣20萬），進一步減少了她的資產。

更糟的是，兒子來向她尋求幫助，「孩子們漸漸長大，我們想盡快買房。岳父母提出給我們500萬日圓，但我想問能不能也給我更多一些的幫助……」這時，美智子查看了自己的銀行帳戶，頓時感到一陣危機。

兒子似乎覺得“我父母並不缺錢”，但實際上，他們的經濟狀況並不寬裕。美智子勸由紀要麼拒絕，要麼減少資助金額，但由紀回答說：「這是為了兒子和孫子孫女。既然他們願意幫忙，我們就必須盡力而為。」就這樣，由紀克服了美智子的反對，決定提供500萬日圓。扣除各種開支後，他們退休時擁有的3500萬日圓，僅僅8年時間就縮水到了1500萬日圓左右。

由於錢財減少，難免會讓人感到不安，夫妻的交流越來越少，即使在一起，氣氛也變得緊張起來。由紀覺得自己好像被責怪了，心想：“要是我當初花錢的時候更謹慎一些就好了……”。

專家表示，在支配退休金時，分清輕重緩急至關重要，將資金分為基本生活開支、娛樂開支以及疾病或護理費用等類別，並分別確定優先順序，有助於更好地管理資金。

由紀夫妻的開支確實可能很高，然而他們還剩下1500萬日圓，只要節儉理財，他們完全可以安享晚年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法