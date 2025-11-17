台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.165元，目前在31.150附近震盪。

雖然央行與美國財政部在匯率報告發布前，本就會進行1至2次例行對話，但雙方此次主動發布聯合聲明仍相對罕見，尤其聲明中出現「不應操縱匯率」等敏感字眼，更觸動市場神經。聲明出爐後，新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）即跳升4角至 30.75 元，代表海外法人押注台幣升值的意願明顯升高，也讓市場預期週一開盤恐面臨強勁升值壓力。

面對市場情緒升溫，央行嚴陣以待。央行官員表示，此次聲明所提原則與現行匯率政策操作本就一致。事實上，自川普政府以來，美國財政部已先後與日本、瑞士、韓國、泰國與馬來西亞等國發布類似匯率聲明，台灣只是第6個，稱不上真正罕見。

從日、韓近期例子觀察即可印證：日本在9月12日與美財簽署聲明後，日圓曾短暫從147回升至146，但市場意識到美方並未要求日圓升值後，日圓反而加速走貶，自發布以來已回落逾 5%。 韓國在9月28日發布聲明後，韓元更是毫無起色，持續在 1400～1450 區間震盪，如今更貶破1475，逼近金融海嘯低點。

相關人士指出，這些例子顯示，匯率走勢與聲明並無直接關聯。就像央行強調的，美方並未要求新台幣升值，匯率最終仍會回到市場供需、全球出口環境、以及外界對各國央行政策的預期。

