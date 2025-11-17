「下車鎖利」..他真跑了 !「白宮背後的科技大佬」示警AI泡沫、賣光輝達

億萬富豪提爾先前警告AI泡沫風險，並以實際行動呼籲，在第三季全數出清輝達，提前「下車鎖利」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕被外界視為「白宮背後的科技大佬」，億萬富翁投資人提爾（Peter Thiel）的每一次調倉動作都備受關注。據報導，在提交給美國SEC的最新13F報告中，提爾的基金在第3季大動作調整，不只把輝達賣光，還一口氣砍掉76%的特斯拉持股。同時間，悄悄新建微軟與蘋果的部位，整體美股持倉直接縮水3分之2。

市場認為，提爾這一連串操作，完美呼應他先前對 AI「炒作週期」的警告，也再度替過熱的 AI 市場打上一個清晰的黃燈。

請繼續往下閱讀...

提爾曾多次警告，AI相關標的的炒作速度遠超過實際經濟效益落地的步伐，類似1999年網路泡沫時，投資人為一項需要15至20年才能完全兌現的技術，過早付出過高溢價。

此次，提爾將輝達持股「歸零」的動作，反映他認為AI變革將是一場「緩慢燃燒」的長週期，而真正具備持久經濟價值的，將是掌握龐大用戶基礎、資料與雲端平台的科技巨頭，而不是估值已在高位的純晶片製造商。

媒體指出，輝達在10月29日開盤後市值突破5兆美元（約新台幣155兆元），成為全球第一個達到此一里程碑的企業，強勁漲勢讓這家晶片設計公司成為人工智慧（AI）熱潮的核心，且在11月19日即將再發布最新財報。但就在市場最亢奮的時候，提爾的基金「Thiel Macro LLC」 卻選擇了「清零」輝達持股。

市場認為，與清倉同步的，是一場徹底的投資組合重塑。該基金總持倉從第2季的2.12億美元（約新台幣66億元）縮到僅7440萬美元（約新台幣23億元）。數據顯示，上一季佔該基金持股比重達40%的輝達、約共計53.77萬股已被全部賣掉，另一大持股 Vistra Energy 也遭全數拋售，也同時對持續多年的特斯拉部位下重手，賣出20.76萬股、減持達76%

分析師指出，從提爾的行為來看，顯然更在意「估值與週期」，而非短期業績。最後，他將資金重新集中在微軟與蘋果這2檔科技股，共計新建4.9萬股微軟與7萬9181股蘋果。

數據顯示，該基金在第3季底時僅剩3檔股票，包括減倉後的特斯拉仍居首位、佔38.8%；其次是新買進的微軟與蘋果，分別佔34.1%與27.1%。整體布局顯示，提爾轉而押注收入來源更分散、雲端與軟體服務更成熟的平台型科技企業。

專家指出，提爾在科技和投資界擁有舉足輕重的地位，其影響力源自於他在多家顛覆性科技公司中的創始角色。他不僅是支付巨頭PayPal的共同創辦人並曾擔任其CEO，也是Facebook的首位外部投資者。

此外，他共同創辦了目前最受關注的國防AI公司Palantir並擔任董事長，同時透過他旗下的Founders Fund，投資了SpaceX和Airbnb等一系列知名企業。這些橫跨金融科技、社群媒體和國防科技領域的深厚背景，使其成為在科技和資本市場都極具影響力的聲音。

