焦點股》安集：金屬3D列印起飛 打入美國軍規無人機供應鏈

金屬3D列印起飛，安集打入美國軍規無人機供應鏈。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到金屬3D列印業務成功打入美國軍規無人機供應鏈，太陽能模組廠安集（6477）成功跨足軍工產業。安集上週五在法說會中指出，受到今年地緣政治因素影響，金屬3D列印的接單較去年暴增5倍，遠高於原預估的3倍，預計明年可再成長5成、約佔營收10%。安集今日早盤股價開高，一度來到37.15元、漲幅逾5%，截至10:07分為止，安集股價上漲0.2元、暫報35.45元，成交量300張。

安集在2018年開始投入金屬3D列印事業，該公司最大股東為欽揚科技，去年成功開發出MIT金屬3D列印機，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可在集團內完成，成功建立非紅供應鏈，預計明年3D列印機台數將由目前7台擴增至12台、增幅達7成，且機台設備最大列印尺寸從300X250毫米，提升至300X300，更準備研發600X600的機台設備。

請繼續往下閱讀...

安集指出，金屬3D列印成功打入美國軍規無人機供應鏈，不僅代表跨入海外軍工市場，更代表技術已獲得國際肯定，隨著台灣近年國防自主意識抬頭，無人機與3D列印需求也隨之增加，這項業務也是安集未來另一大營運重心，公司正積極擴大相關業務，希望年底或明年初能夠有好消息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法