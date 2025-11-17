焦點股》台燿：新一代AI專案大進補 股價噴出創新高

台燿後市受到外資看好。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕CCL（銅箔基板）廠台燿（6274）連兩月營收創新高，美系外資出具最新報告指出，在AI伺服器與800G網路交換器強勁需求帶動下，該公司高階M7與M8產品線第3季營收占比已超過35%，其中於低損耗（Low Loss）產品組合中的比重更突破50%，隨著AI市場需求持續升溫，M7與M8產品貢獻將進一步提升，美系外資看好台燿在未來1–2季的營收增速將優於同業，在下一代AWS Trainium 3中的市佔率將提升至30–40%，而在Google TPU主板市場市佔率有望於2026/2027年達到10-20%，維持「買進」評等，目標價470元。

台燿今日股價再創新高，截至9:45分左右，台燿股價上漲5.28%，暫報418.5元，成交量逾1.25萬張，已超越上個交易日的1.12萬張。

美系外資指出，台燿泰國廠已通過既有CSP客戶的產品認證，隨著產能拉升，在下一代產品中獲得更多採用，計畫利用更多泰國產能支援M7與M8生產，同時與多家AI ODM客戶合作推動新世代GPU與AI ASIC專案，隨著合作深度提升，在AI市場的市佔率將持續上升，帶動平均售價（ASP）與長期獲利能力同步改善。

