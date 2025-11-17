中國發布遊日警示 日本旅遊業相關股票下跌

中國發布遊日警示，衝擊日本東京迪士尼度假區的營運商東方樂園公司（Oriental Land）週一（17日）股價。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發言，引起中國不滿，中國外交部、文化和旅遊部更接連呼籲民眾避免赴日，企圖以旅遊經濟層面向日本施壓。受上述利空消息衝擊，日本旅遊業相關股票週一（17日）下跌。

《CNBC》報導，嚴重依賴中國消費的美容與化妝品公司資生堂（Shiseido）週一開盤不久股價一度暴跌11%，最低觸及2361日圓；日本百貨集團三越伊勢丹控股公司（Isetan Mitsukoshi Holdings）盤中也重挫逾12%，最低觸及2302日圓。

日本東京迪士尼度假區的營運商東方樂園公司（Oriental Land）今盤中股價也一度下挫逾5%；航空營運商全日空控股（ANA Holdings）股價下跌3.8%。而經營鐵路、零售與旅館業務的阪急阪神控股（Hankyu Hanshin Holdings）也下跌超過2.6%。

