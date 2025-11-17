自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國發布遊日警示 日本旅遊業相關股票下跌

2025/11/17 10:19

中國發布遊日警示，衝擊日本東京迪士尼度假區的營運商東方樂園公司（Oriental Land）週一（17日）股價。（示意圖，彭博）中國發布遊日警示，衝擊日本東京迪士尼度假區的營運商東方樂園公司（Oriental Land）週一（17日）股價。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」發言，引起中國不滿，中國外交部、文化和旅遊部更接連呼籲民眾避免赴日，企圖以旅遊經濟層面向日本施壓。受上述利空消息衝擊，日本旅遊業相關股票週一（17日）下跌。

《CNBC》報導，嚴重依賴中國消費的美容與化妝品公司資生堂（Shiseido）週一開盤不久股價一度暴跌11%，最低觸及2361日圓；日本百貨集團三越伊勢丹控股公司（Isetan Mitsukoshi Holdings）盤中也重挫逾12%，最低觸及2302日圓。

日本東京迪士尼度假區的營運商東方樂園公司（Oriental Land）今盤中股價也一度下挫逾5%；航空營運商全日空控股（ANA Holdings）股價下跌3.8%。而經營鐵路、零售與旅館業務的阪急阪神控股（Hankyu Hanshin Holdings）也下跌超過2.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財