焦點股》華邦電:記憶體缺貨 買盤搶進

華邦電（2344）因記憶體缺貨，今跳空漲停，左為董事長焦佑鈞。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體缺貨漲價，記憶體廠華邦電（2344）第三季已轉虧為盈，並帶動前三季也轉獲利，公司預期第四季DRAM平均售價與出貨量都將顯著成長，因結構性供應缺口，正推動DDR4、DDR3合約價持續上漲，漲勢預期延續至2026年；華邦電今逢處置期最後一天，明天出關，股價跳空漲停達66.3元鎖住，上漲6元，截至9點10分，漲停委買量達逾1.39萬張，成交量超過3100張。

華邦電日前法說會預期第四季DRAM平均售價與出貨量都將顯著成長，明年市場需求健康，因結構性供應缺口，正推動DDR4、DDR3合約價持續上漲，漲勢預期延續至2026年，甚至可能到2027年也供不應求；NOR快閃記憶體與SLC NAND價格也預期續上漲。

華邦電10月合併營收為82.25億元，月增3.85%、年增34.88%，創39個月以來新高；累計1至10月合併營收為710.06億元，較去年同期增加2.88%。

受惠記憶體價格上漲，出貨量增加，華邦電第三季稅後淨利約達29.43億元，每股稅後淨利約0.65元，終結連續4季虧損，創近3年來單季獲利新高，不僅彌補上半年虧損，並帶動今年前三季稅後淨利約5.39億元，每股稅後淨利0.12元。

