Labubu熱潮結束？分析師警告：恐重演豆豆娃悲劇

分析師警告，Labubu恐重演1990年代末期豆豆娃崩盤的悲劇。

〔財經頻道／綜合報導〕分析師表示，圍繞著泡泡瑪特（Pop Mart）旗下Labubu（拉布布）系列商品的熱潮，開始類似於1990年代豆豆娃（Beanie Babies）玩具崩盤時出現的繁榮和蕭條週期，這對於投資人來說是一項警訊。

《彭博》報導，伯恩斯坦（Bernstein）亞洲消費股資深研究分析師胡美琳（Melinda Hu）表示，人們對於Labubu的炒作即將觸頂，而泡泡瑪特下一個銷售動力也存在疑慮，表明這家公司的股價上漲空間有限。

胡美琳指出，Labubu的流行源自於他的「稀有性、搶購熱潮、多巴胺刺激以及二手市場」，這與豆豆娃的投機週期相當類似。胡美琳是目前市場唯一喊賣泡泡瑪特的分析師，他也補充，除非公司策略出現根本性改變，否則不建議長期投資人增持泡泡瑪特的股票。

泡泡瑪特股票的黃金時期可能已結束，該公司在香港上市的股票已從8月的高點跌逾30％，部份跌幅原因是一名員工在直播活動中質疑其中一款盲盒產品的價格。而自去年初到今年8月高點，泡泡瑪特股價累積上漲超過1500％。

交易員持股顯示，市場對泡泡瑪特近期表現愈來愈不看好，標普全球公司的數據顯示，截至週四，該股的空頭部位佔總自由流通股的比例攀升至2.8％，為2024年4月以來最高。

豆豆娃是一系列填充塑膠顆粒的動物造型絨毛玩偶，在90年代末期價格飆升，一度被視為是一種投資品。泡沫在1999年左右破裂，如今這些玩偶大多已一文不值。

泡泡瑪特先前公佈Q3業績超出預期，但未能消除市場對於該公司明年可能出現成長放緩的擔憂。泡泡瑪特現在對於Labubu的依賴日益加劇，令投資人感到不安。包括Labubu角色在內的「The Monsters」系列商品在今年上半年貢獻了約35％的總收入，高於去年同期的14％。

胡美琳指出，「多空之爭」歸根究柢仍是一個問題，那就是泡泡瑪特是否能擺脫對Labubu的依賴，並透過其他IP實現成長。伯恩斯坦預測，泡泡瑪特年收入成長將達到145％的高峰，隨著行銷費用增加，已維持IP受歡迎程度，並為海外擴張提供資金，利潤將從目前的水位逐漸下滑。

胡美琳提到，目前還沒有看到泡泡瑪特旗下其他IP能夠獨自引起市場的興趣，這家公司的長期成長能持續多久仍不明朗。對於Labubu是否能夠像三麗鷗（Sanrio）的Hello Kitty或是美泰兒（Mattel）的芭比（Barbie）一樣成為長期受歡迎的IP，胡美琳也持懷疑態度。

胡美琳強調，Hello Kitty和芭比沒有投機性行銷，沒有稀缺性，沒有盲盒機制，也沒有多巴胺驅動的消費行為，這些產品的供應充足，所有消費者都能輕鬆買到，這才是他們長期穩定成長的關鍵。

