貝森特：川普2000美元關稅紅利「股息」須國會批准

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱，川普2000美元關稅紅利「股息」須國會批准。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（16日）接受外媒訪問時表示，美國總統川普（Donald Trump）想要向大多數美國人發放2000美元（約新台幣6萬1280元）關稅紅利「股息（dividend）」 的提議需要國會批准。

綜合媒體報導，川普本月9日在真相社群（Truth Social）發文稱，「美國正在收取數兆美元的關稅收入，很快就能開始償還高達37兆美元（約新台幣1133兆元）的龐大債務。美國還迎來史上最大投資潮，各地都將興建工廠。」他高呼，「每個人都將獲得至少2000美元的股利（不包含高收入者）！」」川普也在發文中攻擊民主黨與反關稅人士，聲稱沒有關稅，美國就不可能富強。

對於川普提議，貝森特週日（16日）在福斯新聞節目《週日早晨談未來（Sunday Morning Futures》受訪時指出，「我們會看看。我們需要立法支持。」，但他也補充說，「那些支票是可能可以發放出去的」。

但有觀點認為，美國最高法院可能會在審理總統動用緊急法的案件時，推翻川普大部分的關稅。美國最高法院本月稍早對川普依賴該法感到高度疑慮，多位保守派大法官對政府方的立場提出質疑。

對此，貝森特表示，他不認為最高法院的裁決會對川普政府不利，但若真的如此，那美國最高法院對退款有什麼計畫？錢要怎麼回到消費者手上？難道要讓一些進口商撿到大便宜嗎？，並認為美國最高法院不會想讓自己捲入這種麻煩事。

