AI資料中心太燒錢 金融租賃業看到商機

超級雲端業者瘋狂以「財務租賃」方式建資料中心外殼。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國AI資料中心和雲端基建邁入新黃金期，競爭加劇且形成多產業「大建設」效應。據摩根士丹利最新報告指出，為了加速擴建 AI 所需的資料中心，全球超大規模雲端業者正悄悄改變玩法，有越來越多人開始使用「金融租賃」來取得「資料中心外殼」（data center shells），這種模式的爆發速度超乎市場預期。

報告解釋，金融租賃的本質很像是「分期買資產」，其好處在於蓋更快，不用一次掏出大筆資本就能取得資料中心建築，其次是現金流更輕鬆，可省下大量初期資金。租賃的風險與報酬都轉移給承租方，但資產的控制權也一併到手，對需要狂飆擴產的雲端大廠來說，這種模式簡直量身訂做。

請繼續往下閱讀...

換句話說，這是大型科技公司在「要快、要大、又要省」三者兼顧下的最佳折衷方案。

摩根士丹利估算，未來3年超大規模業者預計，所投入的2兆美元（約新台幣61.87兆元）資本支出中，最多可能有20% 來自這類金融租賃，而目前已簽、但尚未啟動的租約已達3880億美元（約新台幣近12兆元）。而這些未揭露的承諾，預示著未來將有大量資本義務，將擴大資產負債表並重塑財務報告。

據報導，甲骨文已承諾投入超過1000億美元（約新台幣3兆元）用於租賃資料中心機房，其中包括預計到2026 年中，將確認的阿比林二期資料中心150億美元（約新台幣4648億元）的租賃負債。這些融資租賃通常為期15年，每年價格上漲約3%、隱含利率為7%，凸顯了為確保人工智慧能力而承擔的長期合約義務的規模。

摩根士丹利的研究也闡述了這項轉變對會計處理的影響。根據美國通用會計準則（US GAAP），融資租賃在資產負債表中被列為使用權資產和租賃負債。租賃費用確認為折舊及利息，且在租賃期間前幾年集中提列。支付款項分為利息（營業現金流量）及本金（籌資現金流量），而經營租賃則以直線法確認單一租金費用。

報告稱，這種差異會影響獲利能力、槓桿率和自由現金流報告，這些都是投資人用來評估資本密集度和財務靈活性的關鍵指標。

摩根士丹利指出，亞馬遜在其自由現金流運算中計入了透過融資租賃獲得的資產，而Google、微軟和甲骨文則沒有這樣做。 相較之下， Meta和亞馬遜則將融資租賃的本金支付計入其中。

這種差異，反映了對融資租賃應如何納入資本支出和現金流的不同解讀，限制了整個產業的可比較性。摩根士丹利補充，融資租賃已成為超大規模企業目前人工智慧基礎設施建設的顯著特徵。

該行強調，這種結構能夠更快地獲得電力用地和資料中心建築體，同時保持流動性和靈活性，以滿足其他資本需求，特別是計算硬體的需求。分析師指出，財務租賃與營運租賃不同，它更像是買殼體、分期付款。對於超級雲端業者，資料中心的殼體可以慢慢付，但GPU不能等。因此，錢要留給GPU。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法