「安世之亂」嚇壞市場 ASML：顯示晶片重要性和供應鏈脆弱性

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長福克（Christophe Fouquet）週日（16日）表示，最近因晶片製造商安世半導體（Nexperia）導致荷蘭和中國對峙，進而引發衝突，這凸顯出供應鏈的脆弱性，以及在晶片產業中透過對話防止事態升級的重要性。

福克接受荷蘭政論節目《Buitenhof》訪問時表示，安世半導體事件明顯的提醒人們半導體產業的重要性，以及整個生態系統的脆弱性。這也顯示出各方展現「責任感」的重要性，並補充，適當的對話不可少。

福克直言，在這次的問題上，關鍵在於雙方應該要先溝通，再升級行動，而這次的事件來看，情況似乎正好相反。

總部位於荷蘭奈梅亨（Nijmegen）的安世半導體，母公司為中國的聞泰科技（Wingtech），主要為BMW、福斯（Volkswagen）等汽車製造商供應電源控制晶片。9月下旬，荷蘭政府突然接管該公司關鍵決策權，引發北京的報復，導致關鍵汽車零件供應一度中斷，影響了歐洲和其他地區汽車生產。

中國本（11）月初恢復了安世部份晶片的出口，雙方僵局出現緩解跡象。荷蘭政府近日也表示，將派代表團前往中國，尋求雙方都能接受的解決方案。

作為全球唯一生產頂尖曝光機的公司，ASML為包括台積電（2330）、英特爾（Intel）等多家晶片製造商提供設備，這些公司利用這些設備為從智慧手機到AI加速器等各種產品製造晶片。福克表示，荷蘭和中國之間的緊張局勢短期內不會對ASML造成影響，並補充，大部份的危機已經渡過。

